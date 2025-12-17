ETV Bharat / state

જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ વધુ બે આરોપી ઝડપાયા, કરોડો રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો

જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ ભેસાણ અને વિસાવદરમાંથી બે આરોપી ઝડપાયા

જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ વધુ બે આરોપી ઝડપાયા
જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ વધુ બે આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં મ્યૂલ એકાઉન્ટ ભાડે આપી સાયબર ફ્રોડ કરનારા વધુ બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ બન્ને આરોપીના ખાતામાંથી 4 કરોડ આસપાસની રકમ સાયબર ફ્રોડ દ્વારા જમા થઇ હોવાની વિગતો પોલીસને મળી હતી. જૂનાગઢ જિલ્લામાં અત્યાર સુધી આવા 10થી વધુ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટની તપાસમાં વધુ બે આરોપી ઝડપાયા

રાજ્યમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે જેમાં મ્યૂલ એકાઉન્ટ ભાડે આપી સાયબર ફ્રોડ આચરનારાઓની અટકાયત કરવામાં આવે છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં પણ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી મ્યુલ એકાઉન્ટ ભાડે આપી સાયબર ફ્રોડ કરનારા આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં મ્યૂલ એકાઉન્ટ ભાડે આપી સાયબર ફ્રોડમાં ગયેલા નાણામાંથી તગડુ કમિશન મેળવનારા વધુ બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ બન્ને આરોપીના ખાતામાંથી અંદાજિત 3 કરોડ 95 લાખ 67 હજાર કરતા વધારેની રકમ જમા થઇ હોવાની વિગત પોલીસને મળી હતી. પોલીસે ભેસાણ અને વિસાવદરમાંથી આ બન્ને ઇસમોને ઝડપી પાડ્યા છે.

જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ વધુ બે આરોપી ઝડપાયા
જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ વધુ બે આરોપી ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

વિસાવદર અને ભેસાણ ના એક એક ઈસમો પકડાયા

ભેસાણ પોલીસે મ્યૂલ એકાઉન્ટ બનાવીને ભાડે આપનાર આરોપી નિકુંજ ડોબરિયાની અટકાયત કરી છે. પોલીસે ભારત સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવેલા એન.સી.સી.આર.પી પોર્ટલ પર સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદ જોતા તેનું કનેક્શન ભેસાણ તરફ સામે આવતા પોલીસે નિકુંજ ડોબરિયાની અટકાયત કરી છે. નિકુંજ દ્વારા ભાડે આપવામાં આવેલા એકાઉન્ટમાં 03 કરોડ 42 લાખ 37 હજાર 844 રૂપિયા સાયબર ફ્રોડથી જમા થયા હોવાની વિગતો પણ પોલીસ ને પ્રાપ્ત થઈ હતી.બીજી તરફ વિસાવદર તાલુકાના જાંબુડા ગામના ભીખુભાઈ કથીરિયાની પણ આ જ પ્રકારે મ્યૂલ બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપીને તગડું કમિશન મેળવાના કિસ્સામાં વિસાવદર પોલીસે અટકાયત કરી છે. પોલીસને તેના ખાતામાં 52 લાખ 27 હજાર કરતાં પણ વધારે રોકડ સાયબર ફ્રોડથી જમા થઈ હોવાની વિગતો મળી હતી. હાલ બન્ને આરોપીની પૂછપરછ ચાલી રહી છે ત્યારે વધુ ખુલાસા થઇ શકે છે.

જૂનાગઢમાં 325 કરોડ કરતા વધુના સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો

જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં મ્યૂલ એકાઉન્ટ ભાડે આપી સાયબર ફ્રોડ કરનારા અનેક આરોપીને સાઇબર સેલ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. રવિવારે સાઇબર સેલ દ્વારા 8 આરોપીને પકડી 325 કરોડ કરતાં પણ વધારે સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો કર્યો હતો. તે બાદ બે-ચાર ખાતાધારકોની પોલીસે અટકાયત કરી હતી. કલ્યાણગીરી નામનો સાધુ પણ આ જ પ્રકારે નાણાકીય ગેરરીતીમાં સામેલ હોવાનું જાણવા મળતા પોલીસે અટકાયત કરી હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

OPERATION MULE HUNT JUNAGADH
OPERATION MULE HUNT
JUNAGADH POLICE
JUNAGADH CYBER CRIME
OPERATION MULE HUNT IN JUNAGADH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.