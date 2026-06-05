ગુજરાતમાં ₹226 કરોડના ક્રિપ્ટો રેકેટમાં ભાવનગરથી વધુ બે આરોપી ઝડપાયા; આતંકી ફંડિંગ સાથે જોડાયા તાર
ગુજરાત CID ક્રાઇમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના એક મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી અને ટેરર ફંડિંગ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 5, 2026 at 5:15 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત CID ક્રાઇમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના એક મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી અને ટેરર ફંડિંગ સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં 226.54 કરોડના શંકાસ્પદ અને ગેરકાયદેસર ક્રિપ્ટોકરન્સી વ્યવહારો મળી આવ્યા હતા. ક્રિપ્ટો રેકેટમાં ભાવનગરથી વધુ બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ રેકેટના તાર આતંકવાદી સંગઠનો સાથે પણ જોડાયેલા હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં ક્રિપ્ટો કરન્સી રેકેટનો પર્દાફાશ
ગુજરાત પોલીસ સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CID ક્રાઈમ)એ ₹226 કરોડના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તપાસ દરમિયાન, પોલીસે ભાવનગરમાંથી બે મુખ્ય આરોપીઓ - હદીરાજા શબીરાલી સરાની (23) અને મોહમ્મદ જામીન અબ્બાસલી જીગર (36)ની ધરપકડ કરી હતી. આ કેસમાં પહેલા જ અન્ય 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ નેટવર્ક ક્રિપ્ટોકરન્સી સ્કેમ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ નેટવર્ક્સ, મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી સંગઠન "અંસારુલ્લાહ @ હુથી"ના ફંડિંગ સાથે જોડાયેલું છે. સાયબર સેન્ટરના ટેકનિકલ યુનિટે બ્લોકચેન વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહારોને ટ્રેક કર્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ તેમના પિતાના KYC દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને Binance પર નકલી વોલેટ ખોલ્યું અને "અંસારુલ્લાહ @ હુથી" પાસેથી 5,000 USDT ડર્ટી ક્રિપ્ટો મેળવ્યા હતા.
પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ BNS 2023ની કલમ 111 (2) (બી), 153,61 અને IT એક્ટ 2008ની કલમ 66 (સી) અને 66 (ડી) હેઠળ FIR નંબર.33/2026 નોંધી છે. પોલીસ અનુસાર, આ આરોપોમાં રાજદ્રોહ અને આતંકવાદી પ્રવૃતિઓ તેમજ સાયબર ફ્રોડ પણ સામેલ છે.
ગુજરાત સાયબર પોલીસે જાહેર જનતાને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ બેંક ખાતા ભાડે લેવાનું ટાળે અથવા અજાણ્યા વ્યક્તિઓ પાસેથી ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ માટે ફંડિંગ સ્વીકારવાનું ટાળે. ડાર્ક વેબ પરથી ડ્રગ્સ ખરીદવું અથવા સોશિયલ મીડિયા પર લલચાવવું એ ગંભીર ગુનો છે.
આ પહેલા 10 આરોપી ઝડપાયા હતા
તમામ આરોપીઓના વોલેટમાં કુલ અમેરિકી ડોલર 2 કરોડ 39 લાખથી વધુ (લગભગ 226.54 કરોડ રૂપિયા)ના વ્યવહારો થયા હતા. મુખ્ય આરોપીઓમાં સમાવેશ થાય છે:
1. મોહસીન સદીક મોલાણી (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 670,549.
2. મોહંમદઝુબેર મોહંમદહુસેન પોપટિયા (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 4,879,387.
3. ઝીશાન સિરાજ મોતીવાલા (મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર): કુલ વ્યવહારો US $ 2,355,393.
4. ચિસ્તી ફૈઝઅહમદ નસ્સરુદ્દિન (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 1,944,360.
5. શાહયા સરખાન શાહનઝરખાન પઠાણ (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 951,150.
6. નાવેદ અયુબખાન પઠાણ (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 3,833,461.
7. લવપ્રીત દર્શનસિંહ (કરનાલ, હરિયાણા): કુલ વ્યવહારો US $ 598,768.
8. પઠાણ એજાઝ અસલમખાન (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US$ 1,143,677.
9. મોહમ્મદઝૈદ અબ્દુલકાદરભાઈ સિદ્દી (અમદાવાદ): કુલ વ્યવહારો US $ 7,520,534.
10. તળાજા (ભાવનગર) ના ક્રિપ્ટો વોલેટ: કુલ વ્યવહારો US $ 65,101.
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