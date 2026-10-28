અમદાવાદ: મહિલાની ચેઈન સ્નેચિંગ ઘટનાના 17 વર્ષે મેટ્રોપોલિટિન કોર્ટે આરોપીઓને 5-5 વર્ષની સખત સજા ફટકારી
કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં સવારે દર્શને જઈ રહેલા મહિલાના ગળામાંથી ચેઈન સ્નેચિંગ કરનારા આરોપીઓને સજા
Published : October 28, 2026 at 2:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મહિલાના ગળામાંથી સોનાનો દોરો લૂંટવાના આશરે 17 વર્ષ જૂના કેસમાં મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે બે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવીને પાંચ-પાંચ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે ભાવિક દરજી અને શૈલેષકુમાર મહેન્દ્રભાઈ પરમારને સજા ઉપરાંત 10-10 હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. સરકારી વકીલ કલ્પેશ પી. પાઠકની દલીલો, નવ સાહેદોની જુબાની અને પાંચ પુરાવાઓને ધ્યાને લઈને કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો છે.
પ્રસ્તુત કેસની વિગત મુજબ, ફરિયાદી ઉષાબેન ચૌધરી અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં આવેલી જયાનંદ સોસાયટીમાં રહે છે. 11 ઓક્ટોબર, 2009ના રોજ સવારે તેઓ પોતાના પતિ સાથે રાધાસ્વામી મંદિરે દર્શન કરીને પગપાળા ઘરે પરત ફરી રહ્યાં હતાં. તે દરમિયાન સવારે આશરે 7:30 વાગ્યે મોટરસાઇકલ પર આવેલા બે શખસોએ તેમને નિશાન બનાવ્યાં હતાં. મોટરસાઇકલ પર પાછળ બેઠેલા શખસે ઉષાબેનના ગળામાં હાથ નાખીને તેમણે પહેરેલો આશરે દોઢ તોલા વજનનો સોનાનો દોરો ખેંચીને તોડી લીધો હતો અને લૂંટ ચલાવી હતી.
ઘટના બાદ ઉષાબેને બૂમાબૂમ કરતાં આસપાસના લોકો એકત્રિત થઈ ગયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ બંને આરોપીઓને પકડી લીધા હતા અને પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ નરોડા પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સોનાનો દોરો ખેંચનાર આરોપી તરીકે ભાવિક દરજીની ઓળખ થઈ હતી, જ્યારે મોટરસાઇકલ ચલાવનાર આરોપી શૈલેષકુમાર મહેન્દ્રભાઈ પરમાર હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ કેસમાં સરકારી વકીલ કલ્પેશ પી. પાઠકે કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, બંને આરોપીઓ સામે ગંભીર પ્રકારનો ગુનો સાબિત થયો છે. આવા ગુનાઓમાં કાયદા મુજબ મહત્તમ સજા કરવામાં આવે તો ગુનેગારોમાં કાયદાનો ડર રહે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન અટકાવી શકાય. સમાજમાં શાંતિ અને સલામતી જાળવવા તેમજ દાખલો બેસાડવા માટે આરોપીઓને કાયદા મુજબ કડક સજા કરવામાં આવે તેવી સરકારી વકીલે રજૂઆત કરી હતી.કોર્ટમાં રજૂ થયેલી દલીલો, નવ સાહેદોની જુબાની અને પાંચ પુરાવાઓ સહિતના રેકોર્ડ પરના પુરાવાઓને ધ્યાને લઈને મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ એન. એન. રાવલે બંને આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. કોર્ટે લૂંટના ગુનામાં તથા ગુનામાં મદદગારી બદલ બંને આરોપીઓને પાંચ-પાંચ વર્ષની સખત કેદની સજા અને 10-10 હજાર રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.
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