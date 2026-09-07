કોર્ટની કાર્યવાહીથી બચવા ખોટા બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીના ઇમેઇલનો ખેલ, 48 કલાકમાં ચેન્નાઈથી બે આરોપી ઝડપાયા
ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુરત સેશન્સ કોર્ટને મળેલા ધમકીભર્યા ઈમેલના મામલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને બે આરોપીઓને ચેન્નાઈથી ઝડપી પાડ્યા છે.
Published : September 7, 2026 at 9:34 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુરત સેશન્સ કોર્ટને મળેલા ધમકીભર્યા ઈમેલના મામલે અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને બે આરોપીઓને ચેન્નાઈથી ઝડપી પાડ્યા છે. બંને આરોપીઓએ કથિત રીતે કોર્ટમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થવાની ધમકી આપતો ઈમેલ મોકલીને દહેશત ફેલાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ સમગ્ર કાવતરું કોઈ સામાન્ય ધમકી નહીં પરંતુ પેન્ડિંગ કાયદાકીય કાર્યવાહીથી બચવા માટે રચવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું કે, સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેક્નિકલ તપાસ, સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે બંને આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી છે. આરોપીઓની ઓળખ અસફાક, ઉંમર 28 વર્ષ, અને રાજેશ ઉર્ફે રાજ, ઉંમર 33 વર્ષ તરીકે કરવામાં આવી છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11:57 અને 11:59 વાગ્યે નવા બનાવેલા ઈમેલ આઈડી પરથી ગુજરાત હાઈકોર્ટ અને સુરત સેશન્સ કોર્ટને ધમકીભર્યા ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યા હતા. ઈમેલમાં કોર્ટ પરિસરમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. કોર્ટ જેવી મહત્વની સંસ્થાને આવી ધમકીભરી માહિતી મળતા સુરક્ષા એજન્સીઓ અને પોલીસ તંત્રમાં તાત્કાલિક સતર્કતા આવી હતી.
ધમકીભર્યા ઈમેલની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી હતી. શરૂઆતથી જ પોલીસ સામે સૌથી મોટો પડકાર એ હતો કે ઈમેલ મોકલનાર વ્યક્તિએ પોતાની ઓળખ છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, ઈમેલ મોકલવા માટે એક નવું ઈમેલ આઈડી બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આરોપીઓએ પોતાની ડિજિટલ ઓળખ તથા લોકેશન છુપાવવા માટે અલગ-અલગ ટેક્નિકલ માધ્યમોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
પોલીસ તપાસમાં આરોપીઓ અગાઉથી એકબીજાના સંપર્કમાં હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. બંને અગાઉ લાજપોર જેલમાં સાથે રહી ચૂક્યા હતા. અસફાક સામે 512 ગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજાના જથ્થા સંબંધિત NDPSનો કેસ નોંધાયેલો હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે, જ્યારે રાજેશ સામે 100.260 ગ્રામ મેફેડ્રોનના જથ્થા સંબંધિત NDPS કેસમાં કાર્યવાહી થઈ ચૂકી છે.
પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, અસફાક પેરોલ પર જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો, પરંતુ પેરોલનો સમયગાળો પૂર્ણ થયા બાદ તે જેલમાં પરત ફર્યો નહોતો. ત્યારબાદ તે ફરાર રહ્યો હતો. આ દરમિયાન બંને આરોપીઓ ગાંજાના સપ્લાયરને શોધવા માટે ચેન્નાઈ પહોંચ્યા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
ચેન્નાઈ પહોંચ્યા બાદ જ બંનેએ કથિત રીતે કોર્ટની કાર્યવાહીથી બચવા માટે ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. પોલીસનો દાવો છે કે, ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલવાનો હેતુ કોર્ટની કાર્યવાહી ખોરવવાનો, ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો અને અસફાકને કોર્ટમાં હાજર થવામાંથી બચાવવાનો હતો.
આરોપીઓએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે પણ અનેક સાવચેતી રાખી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, અસફાકે મુંબઈથી ચેન્નાઈ જતી ટ્રેન દરમિયાન નવું ઈમેલ આઈડી બનાવ્યું હતું. ત્યારબાદ બંનેએ ચેન્નાઈમાં અલગ-અલગ હોટલોમાં રોકાણ કર્યું હતું અને પોતાની સ્થિતિ છુપાવવા માટે વારંવાર સ્થળ બદલ્યું હતું.
આ ઉપરાંત, બંનેએ અલગ-અલગ નેટવર્કનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અન્ય વ્યક્તિઓના નામે નોંધાયેલા સિમકાર્ડ, વિવિધ Wi-Fi કનેક્શન અને અન્ય ટેક્નિકલ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ઓળખ અને લોકેશન છુપાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો પોલીસનો દાવો છે.
જોકે આરોપીઓએ પોતાની ડિજિટલ ઓળખ છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમની ટીમે ઈમેલ સાથે સંકળાયેલા ટેક્નિકલ ડેટાનું બારીકાઈથી વિશ્લેષણ શરૂ કર્યું હતું. ઈમેલ ક્યાંથી જનરેટ થયો, કયા નેટવર્ક અને કયા ડિજિટલ ટ્રેલ સાથે તેનો સંબંધ હતો તેમજ આરોપીઓની હિલચાલ અંગે મળેલી માહિતીનું ક્રોસ-વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું હતું.
ટેક્નિકલ તપાસની સાથે પોલીસ દ્વારા સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓનું લોકેશન ચેન્નાઈ તરફ હોવાની કડી પોલીસના હાથ લાગી હતી. ત્યારબાદ અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમની ટીમે ચેન્નાઈ ATSની મદદથી તપાસને આગળ વધારી હતી.
આખરે પોલીસની ટીમે ચેન્નાઈના એક ગીચ વિસ્તારમાં આવેલી હોટલ સુધી પહોંચીને બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલાયાના 48 કલાકની અંદર બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવાયું છે.
આ કેસમાં સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ધમકી આપનાર વ્યક્તિઓએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે ડિજિટલ માધ્યમનો ઉપયોગ કર્યો હોવા છતાં પોલીસ ટેક્નિકલ ટ્રેલ સુધી પહોંચી હતી. એક તરફ આરોપીઓ સતત પોતાનું લોકેશન બદલતા હતા, જ્યારે બીજી તરફ સાયબર ક્રાઈમની ટીમ ઈમેલ અને અન્ય ડિજિટલ પુરાવાના આધારે તેમની હિલચાલને ટ્રેસ કરતી રહી હતી.
પોલીસ કમિશનર અનુપમ સિંહ ગેહલોતના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. આરોપીઓએ કોર્ટને ધમકી આપવાનો નિર્ણય શા માટે લીધો, આ કાવતરામાં બંને સિવાય અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ અને ધમકીભર્યા ઈમેલ મોકલવા પાછળ અન્ય કોઈ હેતુ હતો કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ મામલે બંને આરોપીઓ અગાઉ NDPSના કેસમાં જેલમાં રહી ચૂક્યા હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તેમના અગાઉના ગુનાહિત રેકોર્ડ અને સંપર્કોની પણ તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ ચેન્નાઈમાં તેમના રોકાણ દરમિયાન તેઓ કોના સંપર્કમાં હતા અને તેઓ જે વ્યક્તિને શોધવા માટે ત્યાં ગયા હતા તેની સાથે આ સમગ્ર કાવતરાનો કોઈ સંબંધ છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
હાલમાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા બાદ સમગ્ર કેસની કડીઓ જોડવાનું શરૂ કર્યું છે. કોર્ટ જેવી સંવેદનશીલ સંસ્થાને ધમકી આપીને કાયદાકીય કાર્યવાહીથી બચવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનો પોલીસનો દાવો છે. હવે આરોપીઓની પૂછપરછમાં આ કાવતરાની પાછળનું સંપૂર્ણ કારણ અને અન્ય સંભવિત કડીઓ બહાર આવે છે કે કેમ તેના પર તપાસની દિશા નિર્ભર રહેશે.
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