નવસારી: ખાનગી બસમાં ગાંજાની હેરાફેરી, 17 કિલોથી વધુ ગાંજા સાથે પકડાયા ઓરિસ્સાના બે યુવકો
નવસારીમાં ખાનગી બસમાં ગાંજો લઈ જવાની માહિતીના આધારે પોલીસે કાર્યવાહી કરતા 17 કિલોથી વધુ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.
Published : October 16, 2026 at 11:31 AM IST
નવસારી: ગુજરાતમાં નશાના કારોબાર સામે નવસારી SOG પોલીસે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. નેશનલ હાઈવે-48 પર સીસોદ્રા ઓવરબ્રિજ નજીક વોચ ગોઠવીને પોલીસે ઓરિસ્સાથી ખાનગી લક્ઝરી બસમાં લાવવામાં આવતો 17.187 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસે ગાંજો લઈ જતા ઓરિસ્સાના બે યુવકોની ધરપકડ કરી છે. જપ્ત કરાયેલા ગાંજા સહિત કુલ રૂ. 8.91 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
ઓરિસ્સાથી અમદાવાદ આવતી બસમાંથી મળ્યો ગાંજો
નવસારી SOG પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.એસ. પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી અટકાવવા પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભક્તેશભાઈ અને મયુરભાઈને બાતમી મળી હતી કે, ઓરિસ્સાથી અમદાવાદ તરફ જતી ગુજરાત ટ્રાવેલ્સની ખાનગી બસમાં બે શખ્સો બેગમાં ગાંજો લઈને મુસાફરી કરી રહ્યા છે.
ઓરિસ્સાના બે યુવકોની ગાંજા સાથે ધરપકડ
બાતમીના આધારે SOGની ટીમે સીસોદ્રા ઓવરબ્રિજ પાસે કટારીયા શો-રૂમની સામે વોચ ગોઠવી હતી. શંકાસ્પદ બસ આવતાં જ પોલીસે તેને અટકાવી તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન 20 વર્ષીય ચંદન કાલુ અને 23 વર્ષીય શંકર બિજય પાસેથી 17.187 કિલોગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.
નાયબ પોલીસ અધિક્ષક સંજય રાયના જણાવ્યા અનુસાર પોલીસે રૂ.8.59 લાખની કિંમતનો ગાંજો, રિયલમી મોબાઇલ ફોન અને રોકડ સહિત કુલ 8.91 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ગાંજો ઓરિસ્સાના ફુલવાણી જિલ્લાના જંગલ વિસ્તારમાંથી જીબન અને શરન નામના શખ્સો પાસેથી મેળવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આ જથ્થો સુરતમાં ગણેશ પેટ્રોલપંપ નજીક એક અજાણ્યા વ્યક્તિને પહોંચાડવાનો હતો.
આ મામલે નવસારી રૂરલ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા ઓરિસ્સા પોલીસની પણ મદદ લેવામાં આવી રહી છે.
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