દિયોદરમાં અબોલ જીવ સાથે અશ્લીલ કૃત્ય કરી વીડિયો બનાવ્યો, બે શખ્સની ધરપકડ
દિયોદર તાલુકાના ભેસાણ ગામમાં એક આધેડ અને તેના સાથીએ બે વર્ષની અબોલ વાછરડી સાથે અશ્લીલ કૃત્ય આચરી, તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો.
Published : May 6, 2026 at 11:50 AM IST
વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદમાં માનવતાને શર્મસાર કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. દિયોદર તાલુકાના ભેસાણ ગામમાં એક આધેડ અને તેના સાથીએ બે વર્ષની અબોલ વાછરડી સાથે અશ્લીલ કૃત્ય આચરી, તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. આ ઘટના બાદ સમગ્ર પંથકમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો છે. આ મામલે પોલીસે કાર્યવાહી કરતા બન્ને નરાધમોની અટકાયત કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
મળતી માહિતી અનુસાર, દિયોદરના ભેસાણા ગામમાં એક આધેડ વયના શખ્સે અબોલ પશુ સાથે દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું. આ શરમજનક કૃત્યમાં અન્ય એક શખ્સે સાથ આપી મોબાઈલ ફોનમાં વીડિયો ઉતાર્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં જ ગૌરક્ષકો અને જીવદયા પ્રેમીઓમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો.
વીડિયો વાયરલ થતાં જ ગૌરક્ષક રમેશ ભાટી અને ફરિયાદી ધનાભાઈ ઠક્કર સહિતના લોકો દિયોદર પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. પોલીસે આ મામલાની ગંભીરતા સમજી તુરંત તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે ગણેશ ટાંટિયા અને પ્રકાશ ઠાકોરની પશુ ક્રૂરતા નિવારણ અધિનયિમ અને ભારતીય દંડ સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી છે.
"બે વર્ષની વાછરડી સાથે અશ્લીલ કૃત્ય કરી તેનો વીડિયો વાયરલ કરનાર બન્ને આરોપીઓની પોલીસે અટકાયત કરી છે. કાયદાકીય કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે જેથી આવા અમાનવીય કૃત્યો કરનારાઓમાં ફાળ પડે." શિલ્પા ભારાઇ, DYSP
એક તરફ જ્યાં લોકો ગાયને માતા માની તેની પૂજા કરે છે અને અબોલ જીવોની સેવા માટે લાખોનું દાન આપે છે, ત્યારે બીજી તરફ આવી વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા નરાધમોએ પશુને પણ છોડ્યું નથી. વાવ-થરાદ અને દિયોદર પંથકમાં આ ઘટનાને લઈને લોકો ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે અને આરોપીઓને કડક સજા થાય તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
