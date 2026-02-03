પોલીસની ઓળખ આપી ખાનગી કંપનીની સ્ક્રેપ ભરેલી ગાડીની લૂંટ, પોલીસે 2 શખ્સોને દબોચ્યા
કડીમાં ધોળા દિવસે પોલીસની ઓળખ આપીને ખાનગી કંપનીની સ્ક્રેપ ભરેલી ગાડી લૂંટનારા આખરે પોલીસના હાથે ચડ્યા છે.
Published : February 3, 2026 at 4:32 PM IST
મહેસાણા: ગત 31 જાન્યુઆરીના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના કડીમાં ધોળા દિવસે ફિલ્મી ઢબે લૂંટની ઘટના સામે આવી હતી. જ્યાં નકલી પોલીસે એક ખાનગી કંપનીના ડ્રાઈવર પાસેથી લાખોની સ્ક્રેપ ભરેલી પિકઅપ ગાડી લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા હતાં. જોકે, કડીની અસલી પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આ ‘નકલી પોલીસ’નો ગોરખધંધો ઉજાગર કરીને તેમને જેલના સળીયા પાછળ ધકેલી દીધા છે અને કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે.
મહેસાણાના કડી-છત્રાલ હાઈવે પર ગત તારીખ 31 જાન્યુઆરીની સાંજે સુનિલ સોલંકી નામના ડ્રાઈવર પોતાની પીકઅપ ગાડીમાં કમલા અમૃત ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી દોઢ લાખનો એલ્યુમિનિયમ સ્ક્રેપ ભરીને નીકળ્યા હતા. અચાનક એક સ્કૂટર પર બે શખ્સો આવ્યા અને ગાડી ઓવરટેક કરી ઉભી રખાવી હતી. બંને શખ્સોએ પોતાની ઓળખ પોલીસ તરીકે આપી અને તેની સુનીલ સોલંકી પાસેથી લાયસન્સ માંગ્યું હતું. જોકે, સુનિલ કંઈ સમજે તે પહેલાં જ પાછળથી એક સફેદ ઇકો કાર આવી અને તેમાંથી વધુ બે શખ્સો ઉતર્યા. ચારેય જણાએ મળીને ડ્રાઈવરને ગાળો આપી, ગડદાપાટુનો માર માર્યો અને ધમકી આપી કે "ચાવી આપી દે, નહીંતર જાનથી મારી નાખીશું".
ડરી ગયેલા ડ્રાઈવર પાસેથી બળજબરીથી ચાવી છીનવી લીધી અને ૩ લાખની કિંમતની સ્ક્રેપ ભરેલી પીકઅપ ગાડી લૂંટીને આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા. ભોગ બનનારને એમ કે આ અસલી પોલીસ છે, એટલે તે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા, પણ ત્યાં જઈને ખબર પડી કે તેમની સાથે તો મોટી છેતરપિંડી અને લૂંટ થઈ છે.
આ ઘટનાને લઈને કડી પોલીસે તાત્કાલિક અલગ-અલગ ટીમો બનાવી 25થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા. જેમાં જ્યુપિટર સ્કૂટર અને આરોપીઓની ઓળખ થઈ હતી. હાલ બે આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને લૂંટમાં ગયેલી પીકઅપ ગાડી પણ રિકવર કરી લેવામાં આવી છે. બાકીના આરોપીઓને પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે."
કડી પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને 25થી વધુ CCTV કેમેરાના ફૂટેજ ફેંદીને ગણતરીના કલાકોમાં જ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે બે આરોપીઓને દબોચી લીધા છે અને મુદ્દામાલ પણ રિકવર કરી લીધો છે. ખાખીના નામે રોફ જમાવતા આ આરોપીઓ હવે જેલના સળિયા પાછળ છે.