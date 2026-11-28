ભરૂચ SOGની બે મોટી કાર્યવાહી: પોસડોડા, અફીણ અને ગાંજાના મોટા જથ્થા સાથે બે આરોપીઓ ઝડપાયા
ભરૂચ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) દ્વારા બે અલગ-અલગ કાર્યવાહીમાં કુલ રૂ. 8.91 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો
Published : November 28, 2026 at 10:19 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લામાં નશાકારક પદાર્થોના ગેરકાયદેસર વેપાર સામે ભરૂચ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) દ્વારા બે અલગ-અલગ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. અંકલેશ્વર શહેર 'બી' ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન અને ભરૂચ શહેર 'સી' ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં પોસડોડા, અફીણ અને ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે બંને કાર્યવાહીમાં બે આરોપીઓને ઝડપી પાડી કુલ રૂ. 8.91 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
ભરૂચ જિલ્લામાં ચાલી રહેલી 'NO DRUGS IN BHARUCH' ઝુંબેશ અંતર્ગત SOG દ્વારા નશાકારક પદાર્થોના ગેરકાયદેસર વેચાણ અને હેરફેર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ અભિયાન અંતર્ગત SOGની ટીમે અલગ-અલગ બાતમીના આધારે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
પ્રથમ કાર્યવાહીમાં અંકલેશ્વરના અમરતપુરા વિસ્તારમાં આવેલી હોટલ બેન્સનના કમ્પાઉન્ડમાં દુકાન નંબર-5 ખાતે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. અહીંથી ખીયા ઉર્ફે ભૈરારામ ચૌધરી નામના શખ્સને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી પાસેથી 9.959 કિલોગ્રામ પોસડોડા અને 258 ગ્રામ અફીણ મળી આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત એક મોબાઈલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહીમાં કુલ રૂ. 2,93,385નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
બીજી કાર્યવાહી દરમિયાન ભરૂચ શહેર તરફ ગાંજાનો જથ્થો લઈ જવાની બાતમીના આધારે SOG દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહીમાં સદરૂદ્દીન અબ્દુલ્લા કદવાન નામના આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. તેની પાસેથી 9.660 કિલોગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો હતો. ગાંજાના જથ્થા સાથે ઓટો રિક્ષા અને મોબાઈલ ફોન સહિતનો મુદ્દામાલ પણ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે બંને કાર્યવાહીમાં ખીયા ઉર્ફે ભૈરારામ ચૌધરી અને સદરૂદ્દીન અબ્દુલ્લા કદવાનની ધરપકડ કરી NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનાઓ નોંધ્યા છે. આ ઉપરાંત મુલારામ, પ્રદીપકુમાર, રાજા ઝરીવાલા અને બાદશાહ નામના ચાર શખ્સોને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ભરૂચ SOG દ્વારા નશાકારક પદાર્થો સામે હાથ ધરવામાં આવેલી આ કાર્યવાહીથી જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર નશાના વેપાર સામે પોલીસની કામગીરી વધુ સક્રિય બની હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે. વોન્ટેડ આરોપીઓની શોધખોળ સહિત સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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