ETV Bharat / state

કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે બે સિંહણે પશુનું મારણ કરી મિજબાની માણી

કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે બે જેટલી સિંહણ શિકારની શોધમાં આવી હતી.

પેટ્રોલ પંપ પાસે સિંહોની મિજબાની
પેટ્રોલ પંપ પાસે સિંહોની મિજબાની (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 3:52 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 5:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે બે જેટલી સિંહણ શિકારની શોધમાં આવી હતી. જેઓ ગામમાં આવેલ પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચી હતી અને એક પશુનું મારણ કરી મિજબાની માણી હતી.

વરસાદથી મચ્છરો વધતા જંગલમાંથી બહાર નીકળ્યા સિંહો
હાલ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે અને જંગલો અને ખેતરો પણ પાણીથી તરબોળ થયા છે. ત્યારે જંગલો અને ખેતરોમાં મરછરોનો ત્રાસ જોવા મળતો હોય છે. જેથી મરછરોના ત્રાસથી બચવા જંગલના રાજા સિંહ પણ હવે આસપાસના ગામોમાં લટાર મારવા નીકળ્યાના અનેક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. આવો જ એક વિડીયો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામનો વાયરલ થયો છે. જેમાં ગામમાં આવેલા રાજ પેટ્રોલ પંપ પર બે જેટલી સિંહણ પહોંચી હતી, અને ત્યાં એક રખડતા પશુનું મારણ કરી મિજબાની માણી કલાકો સુધી બેસી રહી હતી.

પેટ્રોલ પંપ પાસે સિંહોની મિજબાની (ETV Bharat Gujarat)

પેટ્રોલ પંપ પાસે સિંહણે કર્યો શિકાર
ત્યારે પેટ્રોલ પંપ પાસે ઉભેલ ગામના યુવકે આ સિંહણના મારણની મિજબાનીનો વીડિયો પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કર્યો હતો. હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો છે. હાલ અવાર નવાર શિકારની શોધમાં સિંહ-દીપડા જેવા વન્ય પ્રાણીઓ ગામો અને શેરીઓમાં આવી ચડતા લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. જુનાગઢ ભારતી આશ્રમના લઘુ મહંત મહાદેવ ભારતી થયા ગુમ, પોલીસે શોધખોળ આદરી
  2. દાહોદ: સિમેન્ટના કન્ટેનરમાંથી કરોડોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, રાજસ્થાનથી ગુજરાતમાં પ્રવેશતા ફૂટ્યો ભાંડો
Last Updated : November 2, 2025 at 5:19 PM IST

TAGGED:

LION VIRAL VIDEO
LION HUNTING IN KODINAR
ASIATIC LION
LION FEASTING ANIMAL
LION HUNTING IN KODINAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.