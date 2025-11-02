કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે આવેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે બે સિંહણે પશુનું મારણ કરી મિજબાની માણી
કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે બે જેટલી સિંહણ શિકારની શોધમાં આવી હતી.
Published : November 2, 2025 at 3:52 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 5:19 PM IST
ગીર સોમનાથ: કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે બે જેટલી સિંહણ શિકારની શોધમાં આવી હતી. જેઓ ગામમાં આવેલ પેટ્રોલ પંપ પર પહોંચી હતી અને એક પશુનું મારણ કરી મિજબાની માણી હતી.
વરસાદથી મચ્છરો વધતા જંગલમાંથી બહાર નીકળ્યા સિંહો
હાલ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે અને જંગલો અને ખેતરો પણ પાણીથી તરબોળ થયા છે. ત્યારે જંગલો અને ખેતરોમાં મરછરોનો ત્રાસ જોવા મળતો હોય છે. જેથી મરછરોના ત્રાસથી બચવા જંગલના રાજા સિંહ પણ હવે આસપાસના ગામોમાં લટાર મારવા નીકળ્યાના અનેક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. આવો જ એક વિડીયો ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામનો વાયરલ થયો છે. જેમાં ગામમાં આવેલા રાજ પેટ્રોલ પંપ પર બે જેટલી સિંહણ પહોંચી હતી, અને ત્યાં એક રખડતા પશુનું મારણ કરી મિજબાની માણી કલાકો સુધી બેસી રહી હતી.
પેટ્રોલ પંપ પાસે સિંહણે કર્યો શિકાર
ત્યારે પેટ્રોલ પંપ પાસે ઉભેલ ગામના યુવકે આ સિંહણના મારણની મિજબાનીનો વીડિયો પોતાના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કર્યો હતો. હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો છે. હાલ અવાર નવાર શિકારની શોધમાં સિંહ-દીપડા જેવા વન્ય પ્રાણીઓ ગામો અને શેરીઓમાં આવી ચડતા લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે.
