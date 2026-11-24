રાજકોટના જેતપુર પાસે ટ્રેનની અડફેટે બે સિંહણના મોત, વન વિભાગની કામગીરી સામે ઉઠ્યા સવાલો
એકસાથે બે સિંહણના મોતથી વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે, જ્યારે સિંહોની સુરક્ષા અને ટ્રેકિંગ વ્યવસ્થાને લઈને વન વિભાગની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા થયા છે.
Published : November 24, 2026 at 7:44 AM IST
અમરેલી: સૌરાષ્ટ્રની શાન સમાન એશિયાટિક સિંહોના અકુદરતી મોતનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે. રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના વાવડી અને ખીરસરા સ્ટેશન વચ્ચે મોડી સાંજે પેસેન્જર ટ્રેનની અડફેટે આવી જતાં બે સિંહણના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે. એકસાથે બે સિંહણના મોતથી વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે, જ્યારે સિંહોની સુરક્ષા અને ટ્રેકિંગ વ્યવસ્થાને લઈને વન વિભાગની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, જેતપુર તાલુકાના વાવડી, ખીરસરા અને થાણાગાલોલની સીમમાંથી પસાર થતા ઢસા-જેતલસર બ્રોડગેજ રેલવે ટ્રેક પર રાત્રે આશરે ૮ વાગ્યાના અરસામાં પોરબંદર-ભાવનગર પેસેન્જર ટ્રેન (નંબર ૫૯૫૬૦) પસાર થઈ રહી હતી. આ દરમિયાન અંદાજે 2 થી 3 વર્ષની વયની બે સબ-એડલ્ટ માદા સિંહણ અચાનક રેલવે ટ્રેક પર આવી જતાં ટ્રેનની અડફેટે ચડી ગઈ હતી. ટ્રેનની જોરદાર ટક્કરથી બંને સિંહણનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યું હતું. આ ગ્રુપમાં અન્ય બે સિંહ પણ હોવાની જાણકારી સામે આવી છે.
અકસ્માત સર્જાતા જ ટ્રેનના પાઈલટે તાત્કાલિક ટ્રેન રોકી દીધી હતી, જેના કારણે પેસેન્જર ટ્રેન આશરે દોઢ કલાક સુધી ઘટનાસ્થળે જ ઊભી રહી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવે પોલીસ તેમજ જેતપુર, રાજકોટ, જૂનાગઢ અને ગોંડલથી વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ફોરેસ્ટની ટીમો સ્થળ પર દોડી આવી હતી.
આ મામલે ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા રાજકોટ સામાજિક વનીકરણ વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક (DCF) યુવરાજસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજકોટ જિલ્લાની હદમાં આ રેલવે સેક્શન પર પ્રથમ વખત ટ્રેન અડફેટે સિંહોના મોતનો બનાવ બન્યો છે. આ વિસ્તાર અમરેલી અને જૂનાગઢની નજીક હોવાથી નેચરલ ડિસ્પર્સલથી અહીં સિંહોની અવરજવર રહેતી હોય છે. હાલ બંને સિંહણના મૃતદેહો રિકવર કરી પોસ્ટમોર્ટમની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે."
જેતપુર પંથકમાં અલગ-અલગ સિઝનમાં 5થી 10 જેટલા સિંહોની અવરજવર રહેતી હોવા છતાં રેલવે ટ્રેક પર સુરક્ષાનો અભાવ હોવાથી પ્રકૃતિપ્રેમીઓમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ વન વિભાગ દ્વારા મૃતક સિંહણો કયા ગ્રુપની હતી અને કયા વિસ્તારમાંથી આવી હતી તે જાણવા ટ્રેકિંગ શરૂ કરાયું છે, તેમજ ભવિષ્યમાં અન્ય સિંહો સાથે આવી દુર્ઘટના ન બને તે માટે સાવચેતીના પગલાં લેવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.
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