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તાપી જિલ્લામાં અલગ અલગ ગામોમાંથી એક જ અઠવાડિયામાં બે દીપડી પાંજરે પુરાઈ

વ્યારા તાલુકાના કટાસવાણ ગામે અંદાજે બે થી અઢી વર્ષની દીપડી વન વિભાગ દ્વારા ગોઠવાયેલા પાંજરામાં સફળતાપૂર્વક ઝડપાઈ હતી.

તાપી જિલ્લામાં અલગ અલગ ગામોમાંથી એક જ અઠવાડિયામાં બે દીપડી પાંજરે પુરાઈ
તાપી જિલ્લામાં અલગ અલગ ગામોમાંથી એક જ અઠવાડિયામાં બે દીપડી પાંજરે પુરાઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 10:11 PM IST

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તાપી: તાપી જિલ્લામાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષના બનાવો વચ્ચે વન વિભાગે ગોઠવેલા પાંજરામાં સતત દીપડીઓ પુરાઈ રહી છે. એક જ અઠવાડિયામાં જિલ્લાના બે અલગ-અલગ ગામોમાંથી બે દીપડીઓ પાંજરે પુરાતાં ગ્રામજનોમાં રાહતનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. જોકે કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ દીપડાઓની અવરજવર હોવાની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે.

વ્યારા તાલુકાના કટાસવાણ ગામે અંદાજે બે થી અઢી વર્ષની દીપડી વન વિભાગ દ્વારા ગોઠવાયેલા પાંજરામાં સફળતાપૂર્વક ઝડપાઈ હતી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ દીપડી ગામની આસપાસના વિસ્તારમાં દેખાઈ રહી હતી અને પાડાનું શિકાર કરતી હોવાથી ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો. પશુઓ પર થતા હુમલાઓને લઈને ગ્રામજનોએ વન વિભાગને જાણ કરતાં વન વિભાગ દ્વારા વિસ્તારમાં પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું.

વન વિભાગની સતર્ક કામગીરીના પરિણામે દીપડી પાંજરામાં પુરાતાં ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. દીપડીનો કબજો લઈ વન વિભાગ દ્વારા તેની આરોગ્ય તપાસ સહિતની નિયમ મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

બીજી તરફ ડોલવણ તાલુકાના ઘાણી ગામમાં પણ એક દીપડી પાંજરે પુરાઈ હતી. ઘાણી ગામના દેગાડ ફળિયા નજીક આવેલા એક ખેતરમાં વન વિભાગ દ્વારા પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. મારણ ખાવાની લાલચે અંદાજે બે વર્ષની દીપડી પાંજરામાં પુરાઈ ગઈ હતી.

દીપડી ઝડપાયા બાદ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને દીપડીને સુરક્ષિત રીતે કબજે લઈને તેને ઊંડા જંગલ વિસ્તારમાં છોડવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. એક જ અઠવાડિયામાં બે દીપડીઓ પાંજરે પુરાતાં વન વિભાગની કામગીરીને સફળતા મળી છે.

જોકે ઘાણી ગામ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં હજુ પણ અન્ય દીપડાઓ ફરતા હોવાની ગ્રામજનો ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે ગ્રામજનોમાં ચિંતા યથાવત્ છે. વન વિભાગ દ્વારા વિસ્તારમાં સતત પેટ્રોલિંગ, નજર રાખવા અને જરૂરી પગલાં લેવાની કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે.

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TAPI DISTRICT
TWO LEOPARDS CAUGHT
LEOPARDS CAUGHT IN CAGES

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