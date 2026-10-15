વડોદરામાં શ્રમ વિભાગના બે અધિકારીઓ લાંચકાંડમાં ફસાયા; લેબર લાયસન્સ માટે ₹70 હજારની લાંચ લેતા એક ઝડપાયો
એક જાગૃત નાગરિકે લેબર લાયસન્સની અરજીની કાર્યવાહી કરવાના બદલામાં લાંચ માગવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ ACB સમક્ષ કરી હતી.
Published : October 15, 2026 at 7:57 AM IST
વડોદરા: વડોદરામાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ શ્રમ વિભાગના બે અધિકારીઓ સામે લાંચના આક્ષેપમાં ટ્રેપ ગોઠવી કાર્યવાહી કરી છે. લેબર લાયસન્સની અરજીની કાર્યવાહી કરવા બદલ રૂ. 70 હજારની લાંચ માગવામાં આવી હોવાની ફરિયાદના આધારે ACBએ છટકું ગોઠવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી દરમિયાન મદદનીશ સરકારી શ્રમ અધિકારી રણજીતસિંહ જાદવ લાંચની સંપૂર્ણ રકમ સાથે ઝડપાયા હતા, જ્યારે આસિસ્ટન્ટ લેબર કમિશનર દીપક અંબાલાલ ચૌહાણનું નામ પણ આ કેસમાં સામે આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, એક જાગૃત નાગરિકે લેબર લાયસન્સની અરજીની કાર્યવાહી કરવાના બદલામાં લાંચ માગવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ ACB સમક્ષ કરી હતી. ફરિયાદમાં આસિસ્ટન્ટ લેબર કમિશનર દીપક અંબાલાલ ચૌહાણ દ્વારા રૂ.70 હજારની લાંચ માગવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદી લાંચની રકમ આપવા માગતા ન હોવાથી તેમણે ACBનો સંપર્ક કરીને સમગ્ર મામલે રજૂઆત કરી હતી.
ફરિયાદના આધારે ACB દ્વારા લાંચના છટકાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વડોદરાના ભુતડી ઝાંપા વિસ્તારમાં આવેલા શ્રમયોગી કલ્યાણ ભવનના બીજા માળે આ ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી.
કાર્યવાહી દરમિયાન અધિકારીના કહેવાથી મદદનીશ સરકારી શ્રમ અધિકારી રણજીતસિંહ જાદવે લાંચની રકમ સ્વીકારી હોવાનો આક્ષેપ છે. આ સમયે ACBની ટીમે સ્થળ પર કાર્યવાહી કરીને તેમને ઝડપી લીધા હતા.
ACBએ આરોપી પાસેથી લાંચની સંપૂર્ણ રૂ.70 હજારની રકમ કબજે કરી હતી. લાંચની માગણી અને રકમ સ્વીકારવાના મામલે પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં આસિસ્ટન્ટ લેબર કમિશનર દીપક અંબાલાલ ચૌહાણનું નામ સામે આવતાં શ્રમ વિભાગના અધિકારીઓ સામેની કાર્યવાહી ચર્ચાનો વિષય બની છે.
આ સમગ્ર ટ્રેપ ACB સુરત એકમના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.જે.ધડુક અને તેમની ટીમ દ્વારા પાર પાડવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મળ્યા બાદ આયોજનપૂર્વક છટકું ગોઠવી લાંચની રકમ સ્વીકારવાના સમયે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. લેબર લાયસન્સ જેવી સરકારી પ્રક્રિયામાં લાંચની માગણી કરવામાં આવી હોવાના આક્ષેપને પગલે ACBએ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સરકારી કચેરીઓમાં નાગરિકોને મળતી સેવાઓ અને લાયસન્સની પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા જળવાય તે માટે ભ્રષ્ટાચાર અંગેની ફરિયાદો મહત્વપૂર્ણ બની રહે છે. આ કેસમાં પણ ફરિયાદીએ લાંચ આપવાને બદલે ACBનો સંપર્ક કરતાં ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી હતી. જોકે, આરોપીઓ સામેના આક્ષેપો અંગેની અંતિમ હકીકત તપાસ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી બાદ સ્પષ્ટ થશે.
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