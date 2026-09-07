મહેસાણામાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સનો સપાટો, રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી લાખોના MD ડ઼્રગ્સ સાથે બે શખ્સોને દબોચ્યા
અમદાવાદ ઝોન અને ગાંધીનગર ઝોનની ટીમે મળીને સંયુક્ત કાર્યવાહી કરતા મહેસાણામાંથી MD ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું
Published : September 7, 2026 at 3:50 PM IST
મહેસાણાઃ શહેરના રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી નશાની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સે બાતમીના આધારે રૂપિયા 6 લાખ 14 હજારથી વધુની કિંમતનો 204.86 ગ્રામ MD ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. અમદાવાદ ઝોન અને ગાંધીનગર ઝોનની બંને ટીમો દ્વારા સાથે મળીને આ સંયુક્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ વિભાગ તરફથી આવેલા સત્તાવાર નિવેદન મુજબ, પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, મહેસાણાના રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં MD ડ્રગ્સની હેરાફેરી થઈ રહી છે. બાતમી મળતા જ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા સઘન સર્વેલન્સ અને પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન મળેલી વિશ્વાસનીય બાતમીના આધારે શંકાસ્પદ ઈસમોની હિલચાલ પર નજર રાખીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
પોલીસની ટીમે ગેરકાયદેસર રીતે MD ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા બે આરોપીઓને ઝડપી પાડીને NDPS એક્ટ હેઠળ કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એક આરોપીનું નામ ભીખારામ દીપારામ સિહોલ (બિશ્નોઈ) છે, જ્યારે બીજા આરોપીનું નામ સૂરજ માંગુસિંગ રાજપૂરોહિત છે. આરોપી સૂરજ અમદાવાદનો રહેવાસી છે, જોકે તેનું મૂળ વતન રાજસ્થાન છે. જ્યારે અન્ય આરોપી ભીખારામ પણ મૂળ રાજસ્થાનનો રહેવાસી છે.
એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સની અમદાવાદ અને ગાંધીનગર ઝોનની ટીમ દ્વારા મહેસાણામાં સંયુક્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ANTF ગાંધીનગર ઝોન અને CID ક્રાઈમના હેડ કોન્સ્ટેબલ કીરણભાઈ સોમાભાઈ આ કેસમાં ફરિયાદી બન્યા છે. આરોપીઓ પાસેથી 6 લાખ 14 હજારથી વધુની કિંમતનું 204.86 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત એક કાર અને ત્રણ મોબાઈલ ફોન સહિત કૂલ 11 લાખ 34 હજાર રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. બંને આરોપીઓને વધુ તપાસ માટે અમદાવાદ એન્ટી ટાસ્ક ફોર્સને સોંપવામાં આવ્યા છે.
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