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સુરત પોલીસને મળી સફળતા: વરાછા મીનીબજાર પાસેથી હેરોઇન સાથે બે ઇસમ ઝડપાયા; 9.40 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા નશાના કારોબારીઓને નેસ્તનાબુદ કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલા "NO DRUGS IN SURAT CITY" અભિયાન અંતર્ગત પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.

સુરતમાં વરાછા મીનીબજાર પાસેથી હેરોઇન સાથે બે ઇસમ ઝડપાયા
સુરતમાં વરાછા મીનીબજાર પાસેથી હેરોઇન સાથે બે ઇસમ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 8:35 PM IST

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સુરત: સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા શહેરમાંથી નશાના કારોબારીઓને નેસ્તનાબુદ કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલા "NO DRUGS IN SURAT CITY" અભિયાન અંતર્ગત સુરત શહેર પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. અશ્વિનીકુમાર પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે બાતમીના આધારે રેડ કરી રૂ. 9.40 લાખની કિંમતના પ્રતિબંધિત મીક્ષ હેરોઈન ડ્રગ્સ સાથે બે ઇસમોને ઝડપી પાડ્યા છે.

હેરોઇન ડ્રગ્સ સાથે બે ઇસમ ઝડપાયા

અશ્વિનીકુમાર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તથા સર્વેલન્સ ટીમ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન સર્વેલન્સ સ્ટાફના અસલ પોલીસ કર્મચારીને ખાનગી રાહે ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, બે શખ્સો માદક પદાર્થનો જથ્થો લઈને વરાછા મીનીબજાર સ્થિત ઝવેરચંદ મેઘાણી ગાર્ડનની પાછળના ભાગે આવનાર છે.

સુરત વરાછા મીનીબજાર પાસેથી હેરોઇન સાથે બે ઇસમ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

બાતમી મુજબ, એક ઇસમે કાળા રંગનું ટી-શર્ટ અને ક્રીમ રંગનું ટ્રેક પેન્ટ પહેરેલું છે, જ્યારે બીજા ઇસમે સફેદ તથા બ્રાઉન ચોકડીવાળો શર્ટ અને કાળા રંગનું જીન્સ પેન્ટ પહેરેલું છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે ત્વરિત આયોજનબદ્ધ રેડ કરી બે શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા હતા.

પોલીસે સ્થળ પરથી બે ઇસમોની ધરપકડ કરી છે:

1. વિશાલ શ્રીકૃષ્ણ ગૌતમ (ઉ.વ.21, ધંધો: છૂટક મજૂરી, રહે. બનવિરપુર ગામ, તા. તાકુનીયા, જી. લખીમપુર ખૈરી, ઉત્તર પ્રદેશ)

2. રાજવિંદરસિંહ ઉર્ફે કુલવિંદરસિંહ જસવંતસિંહ વડવા (ઉ.વ.22, ધંધો: છૂટક મજૂરી, રહે. રનનગર ગામ, તા. તાકુનીયા, જી. લખીમપુર ખૈરી, ઉત્તર પ્રદેશ)

જપ્ત કરાયેલ મુદ્દામાલ

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ડ્રગ્સ અને અન્ય સામગ્રી મળી કુલ રૂ. 9,65,000/- ની મત્તા જપ્ત કરી છે:

પ્રતિબંધિત મીક્ષ હેરોઈન: વજન 47 ગ્રામ, કિંમત રૂ. 9,40,000/-

મોબાઈલ ફોન: 2 નંગ, કિંમત રૂ. 20,000/-

રોકડ રકમ: રૂ. 5,000/-

અન્ય સામગ્રી: સફેદ રંગની પ્લાસ્ટિકની ઝીપ બેગ

યુવાધનને બચાવવા પોલીસની કડક કાર્યવાહી

બહારના રાજ્યમાંથી ચોરીછૂપીથી સુરત શહેરમાં નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ લાવીને અસંખ્ય યુવાનોના જીવનને નશાના અંધકારમાં ધકેલવાના નાપાક ઈરાદાઓ પર અશ્વિનીકુમાર પોલીસે પાણી ફેરવી દીધું છે. સુરત શહેરમાં ડ્રગ્સની બદીને સંપૂર્ણપણે ડામી દેવા માટે પોલીસ કમિશનરના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત પોલીસ સતત કટિબદ્ધ છે અને આ પ્રકારના અસામાજિક તત્વો સામે આગામી દિવસોમાં પણ સખ્ત કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે.

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SURAT DRUG BUST
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સુરત પોલીસ
SURAT DRUG BUST

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