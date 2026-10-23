માણાવદર-માંગરોળમાંથી 12.30 લાખના દારુ સાથે બે ઇસમ ઝડપાયા
દારૂનું કટીંગ થાય તે પહેલા જ જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે બુટલેગરને રંગે હાથ પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : October 23, 2026 at 10:35 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ પોલીસે માણાવદર અને માંગરોળ વિસ્તારમાંથી 12.30 લાખ રૂપિયાનો દારુ પકડ્યો છે. દારૂનું કટીંગ થાય તે પહેલા જ જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે બુટલેગરને રંગે હાથ પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જૂનાગઢમાંથી 12.30 લાખના દારુ ઝડપાયો
રેન્જ આઇજીની ટીમને ચોક્કસ અને પૂર્વ બાતમી મળી હતી કે રાજકોટના કેટલાક બુટલેગરો રાજકોટથી પોરબંદર સુધી દારુ મોકલી રહ્યા છે. આ દારુ ગોંડલથી મોકલવામાં આવી રહ્યો છે તેવી પૂર્વ બાતમીને આધારે માણાવદર નજીક રાજકોટ-પોરબંદર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પોલીસની ટીમે નાકાબંધી કરી હતી. આ દરમિયાન શંકાસ્પદ વાહનને રેન્જ આઇજીની ટીમ દ્વારા રોકવામાં આવતા તે રોકાયું નહતું અને વાહન ચાલકે વાહન હંકારી મુકતા પોલીસની ટીમે તે વાહનનો પીછો કર્યો હતો. માણાવદરના ચરક ગામની સીમ નજીકથી વાહન સાથે ઇમરાન સોલંકીને પકડ્યો હતો જ્યારે વાહન લઇને પોરબંદર જતો ડ્રાઇવર ફૈઝલ ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઇ ગયો હતો. સમગ્ર મામલામાં રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતા મહેબૂબ મીરને પકડી પાડવા માટે પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. માણાવદર નજીકથી પોલીસે 4,00,000નું વાહન 5000નો મોબાઇલ અને 500ની તાલપત્રી સાથે કુલ 12,68,500નો દારૂ અને મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યો છે.
માંગરોળ નજીકથી પણ પકડાયો દારૂ
માણાવદર બાદ માંગરોળ નજીકથી પણ જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 1217 દારૂની બોટલ (3,64,633). માંગરોળ બંદર નજીક પોતાના વ્યાપારિક સંકુલમાં માંગરોળનો જયેશ હોદાર નામનો બુટલેગર ગુજરાત બહારથી દારુ મંગાવી અને તેનું કટીંગ કરતો હતો તેવી બાતમીના આધારે રેડ કરી હતી. આ રેઇડ દરમિયાન જયેશ હોદાર નામના બુટલેગરને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. આ રેઇડ દરમિયાન 9 હજાર રૂપિયાની કિંમતના બે મોબાઇલ, 50 હજાર રૂપિયાની કિંમતનું મોટરસાયકલ, 3,64,633 રૂપિયાનો દારુ મળીને 4,24,633 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કરી ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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