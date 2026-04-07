સોશિયલ મીડિયા પર હથિયાર સાથે ફોટો-વિડિયો મુકનાર બે ઇસમો ઝડપાયા, ગીર સોમનાથ SOG પોલીસની કડક કાર્યવાહી
તાલાળા અને કોડીનાર વિસ્તારમાં આવી બે અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી બે આરોપીઓને ઝડપ્યા છે.
Published : April 7, 2026 at 3:04 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સોશિયલ મીડિયામાં હથિયાર સાથે ફોટા અને વીડિયો અપલોડ કરી લોકોમાં ભય અને ખોટી દહેશત ફેલાવવાના પ્રયાસો સામે ગીર સોમનાથ પોલીસ તંત્ર સક્રિય બન્યું છે. તાલાળા અને કોડીનાર વિસ્તારમાં આવી બે અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી બે આરોપીઓને ઝડપ્યા છે.
આ કામગીરી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને જયદિપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ હાથ ધરાઈ હતી. તેમના નિર્દેશ મુજબ સોશિયલ મીડિયા પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
પ્રથમ બનાવમાં તાલાળા વિસ્તારમાં વિજયભાઈ મનુભાઈ મકવાણા (ઉંમર 28, રહે. આકોલવાડી)એ બન્ને હાથમાં એરગન રાખી વીડિયો બનાવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. પોલીસે તેને ઝડપી પાડી તેની પાસેથી કુલ રૂ. 4,500 કિંમતની “કમાન્ડો સ્પોર્ટ એરગન” અને “TM Safari 300” એરગન જપ્ત કરી હતી.
જ્યારે બીજા બનાવમાં કોડીનાર વિસ્તારમાં કયુમખાન મનસુરખાન પઠાણ (ઉંમર 35, રહે. કસ્બા શેરી)એ તલવાર સાથે ફોટો અપલોડ કરી જાહેરનામાનો ભંગ કર્યો હતો. પોલીસે તેને તલવાર સાથે જ કાબૂમાં લીધો હતો.
બંને બનાવોમાં તાલાળા અને કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં જી.પી. એક્ટ કલમ 135 હેઠળ ગુના નોંધી આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ મુજબ આવા કૃત્યો દ્વારા લોકોમાં ભય ફેલાવવાનો પ્રયાસ થતો હોય છે.
પોલીસએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર હથિયાર સાથેના ફોટા-વિડિયો પોસ્ટ ન કરે, નહીં તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: