સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ ભરાવવા બે કલાકનું વેઇટિંગ, લાંબી લાઇનોને કારણે લોકોમાં ઘર્ષણ
પેટ્રોલ-ડીઝલની કોઇ અછત નથી, જરૂરિયાત પ્રમાણેનું જ પેટ્રોલ ભરાવવા માટે સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી.
Published : March 24, 2026 at 11:29 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યમાં ઇંધણની અછતની અફવા બાદ અનેક જગ્યાએ પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ ભરાવવા માટે લોકોએ લાંબી લાઇનો લગાવી હતી.સુરેન્દ્રનગરમાં પણ અનેક પેટ્રોલ પંપની બહાર લોકોએ પેટ્રોલ ભરાવવા માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઉભુ રહેવું પડ્યું હતું જેને કારણે કેટલીક જગ્યાએ ઘર્ષણ પણ થયું હતું. લોકો બે કલાક સુધી પેટ્રોલ ભરાવવા માટે વેઇટિંગમાં ઉભા રહ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલનો જથ્થો ખુટતા પેટ્રોલ પંપ બંધ
સુરેન્દ્રનગરના પેટ્રોલ પંપ ઉપર એક સાથે વાહન ચાલકોનો ઘસારો જોવા મળતા અને જરૂરિયાત કરતા પણ વધુ પેટ્રોલ વાહનોમાં ભરાવવામાં આવતા હાલના તબક્કામાં પેટ્રોલ પંપ બંધ થવા લાગ્યા છે, કારણ કે પેટ્રોલ પંપ ઉપર જે ઉપરથી જથ્થો ફાળવવામાં આવ્યો છે તે પૂરો થઈ ગયો છે એટલે હવે નવો સ્ટોક ન આવે ત્યાં સુધી પેટ્રોલ પંપ સ્વભાવિક રીતે બંધ રાખવા જ પડે તેવી સ્થિતિ છે. હાલના તબક્કામાં સુરેન્દ્રનગર શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આવેલા પાંચથી વધુ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો ન હોવાના કારણે તે બંધ કરવામાં આવ્યા છે.
પેટ્રોલ ભરાવવા માટે લાંબી લાઇન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના હાઇવે ઉપર આવેલા પેટ્રોલ પંપ ઉપર લોકો કેરબા લઇને પેટ્રોલ ભરાવા જતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્ય પણ સર્જાઈ જવા પામ્યા છે. ખેતીમાં ઉપયોગમાં આવતા ટ્રેક્ટરમાં પણ હવે ખેડૂતો દ્વારા પૂરતો સ્ટોક ડીઝલનો ભરાવવામાં આવી રહ્યો છે. ટ્રાન્સપોર્ટ સંચાલકોના વાહનો પણ હવે ટાંકીઓ ફૂલ કરાવવા લાગ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરના રાજ હોટલ પાસે આવેલા પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ ભરાવવા આવેલ નરેન્દ્ર ઠાકોર નામના વાહન ચાલકે જણાવ્યું કે, બે કલાકનું પેટ્રોલ ભરાવા માટે વેટિંગ છે, મારો વારો છે, મારો વારો છે તેમ કરી વાહન ચાલકો વચ્ચે બોલાચાલી અને ઝઘડાઓ પણ થઈ રહ્યા છે.
બીજી તરફ સુરેન્દ્રગરના પેટ્રોલ પંપ સંચાલક દિનેશ બુટીયાએ જણાવ્યું કે,સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કૃત્રિમ અછત ઊભી કરવામાં આવી છે. સવારે 6:00 વાગ્યાથી લોકો લાઇનમાં ઊભા રહે છે. હાલના તબક્કામાં કોઇ એવી અછત નથી અને પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો સ્ટોક છે.
સુરેન્દ્રનગર વહીવટીતંત્રની ખાસ અપીલ
સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર અને ખાસ કરીને અધિકારીઓ દ્વારા સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની કોઇ અછત નથી આ અછત કૃત્રિમ ઊભી કરવામાં આવી છે.જરૂરિયાત પ્રમાણેનું જ પેટ્રોલ ભરાવવા માટે સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી.
