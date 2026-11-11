અમરેલી જિલ્લામાં નવા વર્ષના પ્રારંભે મારામારીની ઘટના: કુંકાવાવમાં પૈસાની લેતીદેતીમાં બે જૂથો બાખડ્યાં, 16 લોકો સામે ફરિયાદ
કાર પર લોખંડના પાઇપ, પ્લાસ્ટિકના પાઇપ અને પથ્થરોથી હુમલો કરી કાચનો ભુક્કો બોલાવ્યો; મહિલાને છાતીના ભાગે ઇજા થતાં સારવાર હેઠળ
Published : November 11, 2026 at 3:24 PM IST
અમરેલી: જિલ્લામાં નવા વર્ષના પ્રારંભે જ મારામારી અને હુમલાની એક ઘટના સામે આવી છે. વડિયા તાલુકાના કુંકાવાવમાં પૈસાની લેતીદેતીના મામલે બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી બાદ મામલો હિંસક બન્યો હતો. એક જૂથે ગેરકાયદેસર મંડળી રચી કાર પર લોખંડના પાઇપ, પ્લાસ્ટિકના પાઇપ અને પથ્થરો વડે હુમલો કરી કારના કાચ ફોડી નાખ્યા હતા. આ ઉપરાંત બાઇકને પણ પથ્થરમારો કરી નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. હુમલાની આ સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થતાં તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, કુંકાવાવમાં પૈસાની લેતીદેતીના મુદ્દે કેટલાક શખ્સો વચ્ચે વિવાદ સર્જાયો હતો. આ વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં એક જૂથના શખ્સોએ ભેગા મળી ગેરકાયદેસર મંડળી રચી હુમલો કર્યો હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હુમલાખોરોએ લોખંડના પાઇપ, પ્લાસ્ટિકના પાઇપ અને પથ્થરો વડે કારને નિશાન બનાવી હતી. કારના કાચ તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પથ્થરમારો કરીને બાઇકને પણ નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું.
આ હુમલાની ઘટનામાં એક મહિલાને છાતીના ભાગે ઇજાઓ પહોંચતાં તેમને સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ ઘટનાનો સિલસિલો અહીં અટક્યો નહોતો. ઇજાગ્રસ્ત મહિલાને કુંકાવાવ હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહી હતી તે દરમિયાન પણ ફરિયાદી પર હોસ્પિટલની બહાર હુમલો કરી ઢીકાપાટુનો માર મારવામાં આવ્યો હોવાની ફરિયાદમાં વિગતો સામે આવી છે.
મારામારી અને હુમલાની આ સમગ્ર ઘટના કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. જેમાં શખ્સો દ્વારા વાહનોમાં તોડફોડ અને મારામારી કરવામાં આવતી હોવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ જાહેરમાં થયેલી આ પ્રકારની હિંસક ઘટનાએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ અંગે પણ ચર્ચા જગાવી છે.
ઘટનાને પગલે વડિયા પોલીસ મથકમાં કુલ 16 ઇસમો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આ અંગે PSI પી.ડી. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસે ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
હાલ આ મામલે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પૈસાની લેતીદેતી જેવા મામલે જાહેરમાં વાહનોમાં તોડફોડ અને મારામારી સુધી પહોંચેલી આ ઘટનાએ કુંકાવાવ પંથકમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.
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