અમદાવાદના આધેડ સાથે સુરેન્દ્રનગરના બે ખેડૂતો દ્વારા 1.25 કરોડ રૂપિયાની જમીન છેતરપિંડી
ખાતેદાર ન હોવાથી આધેડે જે ખેડૂતના નામે જમીનની ખરીદી કરી હતી તેણે વારસાઈમાં પોતાના પરિવારજનોનો નામ ચડાવી દીધા
Published : March 27, 2026 at 8:57 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાણસિણા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં અમદાવાદના આધેડ ગૌતમભાઈ બ્રોકર દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે સુરેન્દ્રનગરના લીમડી તાલુકાના ફૂલવાડી ગામના બે ખેડૂતોના નામે જમીનોની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. વિશ્વાસ હોવાના કારણે ફૂલવાડી ગામની સીમમાં આ બંનેના નામથી અમદાવાદના વૃદ્ધ દ્વારા 2011થી 2017-18ના સમયગાળા દરમિયાન 1.25 કરોડ રૂપિયાની 45 એકર જમીનની ખરીદી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
જમીનની ખરીદી કરનાર ગૌતમભાઈ દિનકરભાઇ બ્રોકર પોતે ખેડૂત ન હતા તેના કારણે તેમના દ્વારા મૂળજીભાઈ ભલાભાઇ સેનવા અને બોઘાભાઈ નાનુભાઈ મકવાણાના નામથી જમીનની ખરીદી કરવામાં આવી હતી અને તમામ જમીનના દસ્તાવેજો તેના નામના કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ આ બંને દ્વારા સમયાંતરે અમદાવાદના આધેડ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેમણે મૂળ માલિક ગૌતમભાઈ દિનકરભાઈને જમીન આપવાની ના પાડવામાં આવી હતી અને આ જમીન પોતાની હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આ અંગે ભોગ બનનાર ગૌતમભાઈ દ્વારા પાણસીણા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.
તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ એકત્રિત કરી અને પોલીસ દ્વારા આ અંગે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને આ અંગે તપાસ કરવામાં આવી હતી. મૂળજીભાઈ ભલાભાઇ સેનવા અને બોઘાભાઈ નાનુભાઈ મકવાણાની અટકાયત કરી તેમની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવતા અને તપાસ કરવામાં આવતા આ બંને ખેડૂતો દ્વારા વિશ્વાસઘાતથી મેળવેલી જમીન પોતાના પરિવારજનોના નામે વારસામાં ચડાવી દેવામાં આવી હોવાનો પણ ધડાકો થયો હતો.
આ અંગે લીંબડી ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. 2011 થી આ જમીન ખરીદી કરી અને અમદાવાદના આધેડ વિશ્વાસમાં આવી અને આ બંને ખેડૂતોના નામે જમીન ખરીદી કરતા હતા અને ત્યારબાદ તેમના સાથે ખેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવતા હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. બંનેની કડક પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે 1.25 કરોડ રૂપિયાની જમીનની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે
લીમડી ડીવાયએસપી વિશાલ રબારી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સમગ્ર ઘટનાની ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે, જેમાં જમીનની ઉચાપત કરવામાં આવી હોવાની ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. તપાસના અંતે સમગ્ર સાચી ઘટના સામે આવશે અને હાલના તબક્કામાં 1.25 કરોડની જમીન મુદ્દે તપાસ તે જ શરૂ કરાઈ છે.
