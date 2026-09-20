અંકલેશ્વર: રાત્રે પાર્ટીનું કહીને ઘરેથી ગયો, પરત આવ્યો મૃતદેહ, ડ્રગ્સના ઓવરડોઝથી બે યુવકોના મોતની આશંકાએ તપાસ તેજ
અંકલેશ્વરના સારંગપુર ગામ નજીકથી બે યુવકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા, જીતાલી ગામના બે યુવાનોના મોતથી ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : September 20, 2026 at 10:31 PM IST
ભરૂચઃ અંકલેશ્વરના સારંગપુર ગામ નજીક બે યુવાનોના મૃતદેહ મળી આવતાં ચકચાર મચી છે. જીતાલી ગામના બે યુવાનોના મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય બે યુવાનોની તબિયત લથડતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘટનાને પગલે અંકલેશ્વર તાલુકા પોલીસ અને GIDC પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
મૃતકોમાં જીતાલી ગામના 24 વર્ષીય ફરમાન અલી ઉમર અને 25 વર્ષીય રાહુલસિંહ ઉર્ફે બિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે. મળતી માહિતી મુજબ બંને યુવાનો મોડી રાત્રે આશરે 10 વાગ્યે જન્મદિવસની પાર્ટીમાં જવાનું કહીને ઘરેથી નીકળ્યા હતા. ત્યારબાદ સારંગપુર ગામ નજીકથી બંનેના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. આ ઘટનામાં અન્ય બે યુવાનોની પણ તબિયત લથડી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જીતાલી ગામનો અભિષેક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે, જ્યારે જાવેદ શેખને ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
ડ્રગ્સના ઓવરડોઝથી મોત?
ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં યુવાનો દ્વારા ડ્રગ્સ અથવા કોઈ પ્રકારના ઈન્જેક્શનના સેવનને કારણે આ બનાવ બન્યો હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે. જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ અંતિમ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. મૃતક ફરમાન અલીના પિતા મુસ્તાક અલીના જણાવ્યા અનુસાર, મને નથી ખબર કે મારા દીકરાને શું આપવામાં આવ્યું. નશો કરાવવામાં આવ્યો કે પછી ઝેર આપવામાં આવ્યું. જે યુવકને પકડવામાં આવ્યો છે તે જણાવી રહ્યો હતો કે મે પણ નશો કરેલો છે. હવે તેમણે કયા પ્રકારનો નશો કર્યો છે એની મને ખબર નથી પણ નશો કરેલો હતો એ નક્કી છે. પોલીસ તેને પકડીને અહીં લાવી હતી. તેણે કબૂલ્યું છે કે, અમે લોકો સાથે હતા અને અમે નશો કર્યો હતો.
આ મામલે ઈન્જેક્શનના ઉપયોગ અંગેની માહિતી સામે આવતા પોલીસે તપાસનો દોર વધુ તેજ કર્યો છે. એક વ્યક્તિને પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઈન્જેક્શન આપ્યાની જેમના પર શંકા હતી તેવા શંકાસ્પદ બે ઈસમોને પણ પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધા છે અને તેમની પૂછપરછ ચાલી રહી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પોલીસ હાલ સમગ્ર ઘટનાની કડી જોડવા માટે મૃતકો અને સારવાર હેઠળ રહેલા યુવાનોના સંપર્કમાં આવેલા લોકો સહિત વિવિધ પાસાઓની તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં શું સામે આવ્યું?
અંકલેશ્વર Dy.SP ડૉ. કુશલ ઓઝાના જણાવ્યા મુજબ, પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં બંને યુવાનોના મોત પેનકિલરના ઓવરડોઝ બાદ કાર્ડિયાક એટેકના કારણે થયા હોવાની આશંકા છે. જોકે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મોતનું ચોક્કસ કારણ હાલ અંતિમ રીતે કહી શકાય તેમ નથી. સ્થાનિકોમાં ચાલી રહેલી ડ્રગ્સના સેવનની ચર્ચા અને પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી પેનકિલર ઓવરડોઝની આશંકા વચ્ચે હવે ફોરેન્સિક તપાસ મહત્વની બની છે.
પોસ્ટમોર્ટમ બાદ વિસેરા ફોરેન્સિકમાં મોકલાયા
પોલીસે બંને મૃતદેહોના પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યા બાદ વિસેરાના સેમ્પલ ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલી આપ્યા છે. ફોરેન્સિક રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બંને યુવાનોના મોતનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થઈ શકશે. હાલ સમગ્ર મામલે અંકલેશ્વર તાલુકા પોલીસ અને GIDC પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા કસ્ટડીમાં લેવાયેલા ઈસમોની પૂછપરછ તેમજ ફોરેન્સિક રિપોર્ટના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મૃતક ફરમાન અલીના પિતા મુસ્તાક અલી, મૃતક રાહુલસિંહના પત્ની તથા અંકલેશ્વર DySP ડૉ. કુશલ ઓઝાએ આપેલા નિવેદન અત્યંત મહત્વપૂર્ણ રહેશે. હવે પોલીસ તપાસ અને ફોરેન્સિક રિપોર્ટમાં સમગ્ર ઘટનાનું સાચું કારણ શું સામે આવે છે તેના પર સૌની નજર છે.
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