ETV Bharat / state

જુનાગઢ તાલુકા પોલીસે 11 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો, ડુંગરપુરમાંથી એક શખ્સ દેશી તમંચા સાથે ઝડપાયો

જુનાગઢ રેન્જ IG પોલીસ દ્વારા એક સ્થળેથી દારૂનો માતબાર જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ડુંગરપુર ગામેથી એક શખ્સને દેશી તમંચા સાથે ઝડપી પાડ્યો છે.

જુનાગઢ પંથકમાંથી બે ગુના ઝડપાયા
જુનાગઢ પંથકમાંથી બે ગુના ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 7:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ તાલુકા પોલીસ મથકની હદમાં બે ગુના પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. કુરિયરમાં લોજિસ્ટિક મારફતે પર પ્રાંતિય દારૂ અને રેન્જ IG પોલીસ દ્વારા ડુંગરપુરથી એક ઈસમને હાથ બનાવટના દેશી તમંચા સાથે પકડી પાડીને આ બંને કેસમાં ફરિયાદ નોંધીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ટ્રાન્સપોર્ટમાં મંગાવ્યો દારૂ

ટ્રાન્સપોર્ટમાં લોજિસ્ટિક મારફતે અન્ય જગ્યા પરથી કોઈને ખબર ન પડે તે રીતે દારૂ મગાવવાના કારસાને પોલીસે ઉજાગર કર્યો છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે લોજિસ્ટિકમાં ટ્રાન્સપોર્ટ મારફતે સાબલપુર ચોકડીથી ધોરાજી ચોકડી વિસ્તારમાં આવેલા એક ખાનગી ટ્રાન્સપોર્ટ લોજિસ્ટિકના ગોડાઉનમાં જુનાગઢના ચના મોરી નામના બુટલેગરે મંગાવ્યો છે, આવી તાલુકા પોલીસ મથકના પીઆઇ એફ.બી.ગગનીયાને વિગત મળતા તેમણે સમગ્ર ટીમ સાથે ગોડાઉનમાં રેઈડ કરી હતી.

એક સ્થળેથી માતબાર દારૂ ઝડપાયો તો એક સ્થળેથી શખ્સ દેશી તમંચા સાથે ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

11 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો

રેડ દરમિયાન અહીંથી ટ્રાન્સપોર્ટમાં દારૂ લેવા આવેલા ભીમા રબારી નામના એક ઈસમને પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે દારૂ મગાવનાર ચના મોરીને પકડી પાડવા માટે પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.પોલીસે ટ્રાન્સપોર્ટ ગોડાઉનમાં આવેલા લોખંડના બેરલને તોડીને તેમાં તપાસ કરતાં તેમાથી 6,645 જેટલી દારૂના ચપટા બોટલ મળી આવી હતી, જેની બજાર કિંમત 11 લાખ 68,870 આંકવામાં આવી રહી છે.

તમંચા સાથે શખ્સ ઝડપાયો

જુનાગઢ રેન્જ આઈ.જી પોલીસની ટીમ દ્વારા સોમવારે પૂર્વ બાતમીને આધારે ડુંગરપુર માંથી ફિરોઝ બલોચ નામના એક વ્યક્તિ પાસેથી હાથ બનાવટનો દેશી તમંચો પકડી પાડવામાં આવ્યો. પી.આઈ વાય.બી રાણાએ આપેલી વિગતો અનુસાર પોલીસને શંકા હતી તેના આધારે ડુંગરપુરના ફિરોજ બલોચને તપાસ કરતા તેની પાસેથી જૂનાગઢના દાતાર રોડ વિસ્તારમાં રહેતા સલીમ મકરાણીનો દેશી તમંચો ફિરોઝ બલોચ પાસેથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે ફિરોઝ બલોચની અટકાયત કરીને ધોરણસર ની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

  1. જુનાગઢ: ચાની રકાબી પરથી વૃદ્ધ મહિલાની હત્યાનો ભેદ ઉકેલયો, આરોપીની ધરપકડ
  2. 18 લાખ 85 હજારનો સરકારી અનાજનો જથ્થો ઝડપાયો, જુનાગઢ રેન્જ આઈ.જી પોલીસની કાર્યવાહી

TAGGED:

RANGE IG POLICE OF JUNAGADH
JUNAGADH NEWS
MAN CAUGHT WITH GUN
દારૂ ઝડપાયો
CRIMINAL CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.