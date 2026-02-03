અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાએ ખોદેલા ખાડામાં 5 ગાયો ખાબકી, બે ગાયોના મોત
લાંભા વોર્ડના સૈજપુર ગોપાલપુર ગામમાં કોર્પોરેશન દ્વારા ખોદાયેલા અને ખુલ્લા ખાડામાં પડી જતાં 2 ગાયોના કરુણ મોત થયા છે.
Published : February 3, 2026 at 2:28 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ઘોર બેદરકારી સામે આવી છે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ખોદેલા ખાડામાં 5 જેટલી ગાયો ખાબકી ગતી. મંગળવારની વહેલી સવારે વિશાળ અને ખુલ્લા ખાડામાં એક સાથે 5 જેટલી ગાયો એક-બીજા પર ખાબકી હતી. 5 માંથી બે ગાયોના મોત થયા છે. દક્ષિણ ઝોનના સૈજપુર વિસ્તારમાં આ ઘટના બની હતી જેના કારણે પશુપાલકમાં રોષ જોવા મળ્યો છે.
લાંભા વોર્ડના સૈજપુર ગોપાલપુર ગામમાં કોર્પોરેશનના ખુલ્લા ખાડામાં પડી જતાં 2 ગાયોના કરુણ મોત થયાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવ્યો છે. આ ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક લોકો અને પશુપાલકો મોટી સંખ્યામાં ઘટના સ્થળે ધસી આવ્યા હતાં. લોકોએ ઘટનાને લઈને તંત્ર સામે ભારે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. જોકે, કોર્પોરેશન દ્વારા બાકીની ત્રણ ગાયોને ભારે જહેમત બાદ બહાર કાઢવામાં આવી હતી.
આ ઘટનાએ ફરી એક વખત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બેજવાબદાર કામગીરીનો પુરાવો આપ્યો છે. રસ્તા વચ્ચે મસમોટા ઉંડા ખાડા ખોદી તેને ખુલ્લા છોડી દેવામાં આવતા આ ઘટના સર્જાય છે. પરિણામે આવા ખુલ્લા ખાડામાં પાંચ જેટલી ગાયો એકબીજા ઉપર ખાબકતા 2 ગાયોને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.
આ મામલે દક્ષિણા ઝોનના ઈજનેર વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, વહેલી સવારે બે ગાયો ખાડામાં પડી હતી. જેમાં બે ગાયોના મોત થયા છે, આ મામલે હાલ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.