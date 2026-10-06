મોપેડ કે દારૂનું ગોડાઉન! 2 વાહનોમાંથી એટલી બોટલો નીકળી કે પોલીસ પણ દંગ થઈ ગઈ, બે શખ્સ ઝડપાયા
બે મોપેડમાંથી કુલ 91 હજાર રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાયો
Published : October 6, 2026 at 12:53 PM IST
વડોદરા:શહેરમાં દારૂની હેરાફેરી કરતા તત્વો સામે પોલીસની કાર્યવાહી વચ્ચે બાપોદ વિસ્તારમાં બે મોપેડમાંથી ઝડપાયેલો દારૂનો જથ્થો ચર્ચામાં આવ્યો છે. સામાન્ય નજરે જોતા બંને મોપેડમાં કંઈ શંકાસ્પદ જણાતું નહોતું, પરંતુ પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે જ્યારે વાહનો અટકાવી તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો હતો.
બાપોદ પોલીસની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે પોલીસને ચોક્કસ માહિતી મળી હતી કે બે મોપેડ પર વિદેશી દારૂનો જથ્થો લઈ શખ્સો પસાર થવાના છે. બાતમીના આધારે પોલીસ ટીમે વોચ ગોઠવી હતી. થોડા સમય બાદ બાતમીમાં જણાવાયેલા વર્ણનવાળા બે મોપેડ નજરે પડતા પોલીસે બંને વાહનોને અટકાવ્યા હતા અને ચાલકોની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ બંને મોપેડની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. વાહનોમાં એવી જગ્યાએ દારૂ છુપાવવામાં આવ્યો હતો જ્યાં સામાન્ય તપાસમાં જથ્થો સરળતાથી નજરે ન પડે. પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ ભાગોની તપાસ કરવામાં આવતા વિદેશી દારૂની બોટલો મળી આવવા લાગી હતી. બંને વાહનોમાંથી જથ્થો બહાર કાઢ્યા બાદ તેની ગણતરી કરવામાં આવતા કુલ 455 બોટલ મળી આવી હતી.
ઝડપાયેલા દારૂની કિંમત રૂ.91 હજાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત પોલીસે દારૂની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા બંને મોપેડ તેમજ બે મોબાઈલ ફોન પણ કબજે કર્યા છે. દારૂ, વાહનો અને મોબાઈલ સહિત પોલીસે કુલ રૂ.1,41,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં પોલીસે બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. તેમની ઓળખ અલ્કેશ અરવિંદભાઈ રાઠવા, રહે. ખોરવાણીયા, તાલુકો-જિલ્લો છોટાઉદેપુર અને સુનિલ પ્રતાપભાઈ રાઠવા, રહે. લગામી, તાલુકો-જિલ્લો છોટાઉદેપુર તરીકે થઈ છે. બંને સામે બાપોદ પોલીસ દ્વારા પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન દારૂના જથ્થા અંગે વધુ મહત્વની વિગતો પણ સામે આવી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આ જથ્થો વડોદરાના કોડકા ગામની લક્ષ્મીબેન અર્જુનભાઈ માળીએ મંગાવ્યો હોવાનું આરોપીઓએ જણાવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસ હવે દારૂનો જથ્થો સપ્લાય કરનાર વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસમાં છે. આ ઉપરાંત માલ મંગાવનાર લક્ષ્મીબેન માળીની ભૂમિકા અંગે પણ પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દારૂ ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, કોની પાસેથી મેળવવામાં આવ્યો હતો અને આ હેરાફેરી પાછળ વધુ કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે નહીં તે સહિતના મુદ્દાઓ પર તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
બાપોદ પોલીસે પકડાયેલા બંને આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સાથે જ ફરાર વ્યક્તિઓને ઝડપી પાડવા માટે શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. બે સામાન્ય દેખાતા મોપેડમાં મોટી સંખ્યામાં દારૂની બોટલો છુપાવીને લઈ જવામાં આવી રહી હોવાની ઘટના સામે આવતા પોલીસ પણ હવે સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન સુધી પહોંચવા તપાસ કરી રહી છે.
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