લિંબાયતમાં ઘરફોડ ચોરીના બે ભેદ ઉકેલાયા, મહારાષ્ટ્રનો રીઢો તસ્કર 10 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાયો

સુરતમાં લિંબાયત પોલીસે ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં મહારાષ્ટ્રના ધુલિયા જિલ્લાના એક રીઢા તસ્કરને 10 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 15, 2026 at 1:14 PM IST

સુરત: સુરતમાં સતત વધી રહેલી મિલકત સંબંધી ગુનાખોરીને નાથવા માટે સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે બાતમીદારો અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી ઘરફોડ ચોરીના બે મહત્ત્વના ગુનાઓ ઉકેલી નાખ્યા છે. પોલીસે મહારાષ્ટ્રના ધુલિયા જિલ્લાના એક રીઢા તસ્કરને 10 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી લીધો છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો, લિંબાયત વિસ્તારમાં એક પરિવાર ઘર બંધ કરી લગ્ન પ્રસંગમાં ગયો હતો, જેનો લાભ ઉઠાવી તસ્કરે રેકી કરીને ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. આ મામલે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસ કમિશનરની સૂચના હેઠળ અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.

લિંબાયતમાં ઘરફોડ ચોરીના બે ભેદ ઉકેલાયા (ETV Bharat Gujarat)

પી.આઈ. એન.કે. કામળીયા અને સેકન્ડ પી.આઈ. સી.એસ. ઘોકડીયાના માર્ગદર્શન હેઠળ સર્વેલન્સ સ્ટાફે તપાસ તેજ કરી હતી. પોલીસે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોના 50થી વધુ CCTV ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. આ દરમિયાન મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે લિંબાયતની શાહપુરા સોસાયટી પાસે વોચ ગોઠવીને શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવેલા માવીયા ઉર્ફે મુસ્તાક શાહ (ઉં.વ. 29) ને ઝડપી પાડ્યો હતો.

DCP કાનન દેસાઈએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ઝડપાયેલો આરોપી માવીયા મૂળ મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ (ધુલિયા) જિલ્લાના ઈસ્લામપુરાનો રહેવાસી છે અને હાલ લિંબાયતમાં જ રહેતો હતો. આરોપી અગાઉ પણ લિંબાયત પોલીસ મથક તેમજ વલસાડના વાપી રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘરફોડ ચોરીના ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

પોલીસે આરોપી પાસેથી કુલ ₹10,07,000ની મત્તા જપ્ત કરી છે, જેમાં નીચેની વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે

સોનાના દાગીના: 165.25 ગ્રામ (કિંમત આશરે ₹9,94,000) - જેમાં 24 કેરેટ સોનાના બિસ્કિટ, હાર, વીંટી, નથણી અને બુટ્ટીનો સમાવેશ થાય છે.

ચાંદીના દાગીના: 126.00 ગ્રામ ચાંદીના ઝાંઝર.

અન્ય: એક OPPO કંપનીનો સ્માર્ટફોન.

હાલમાં લિંબાયત પોલીસે આરોપીની વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે, જેમાં અન્ય કેટલીક ચોરીઓના ભેદ ઉકેલાય તેવી પણ શક્યતા છે.

