ખેડામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે કેસ કન્ફર્મ થયા, આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સઘન કામગીરી હાથ ધરાઈ
કઠલાલ અને કપડવંજ તાલુકામાંથી ચાંદીપુરાના બે શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યા, જેના સેમ્પલ પોઝિટિવ આવતા બંને બાળકોને સારવાર અર્થે ગાંધીનગર ખસેડવામાં આવ્યા છે
Published : July 16, 2026 at 6:51 PM IST
ખેડા: જિલ્લાના કઠલાલ અને કપડવંજ તાલુકામાં 10 જુલાઈના રોજ ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યા હતા.જેને સારવાર માટે ગાંધીનગર ખસેડાયા હતા. જ્યાં સેમ્પલના રિપોર્ટ આવતા બંને ચાંદીપુરાના કેસ હોવાનું કન્ફર્મ થયું છે.હાલ સારવાર હેઠળ રહેલા બંને બાળકોની તબિયત સ્થિર છે.બે કેસ કન્ફર્મ થતાં આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે અને હાલ જીલ્લામાં 568 ટીમો દ્વારા સઘન કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ખેડા જીલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના મિર્ઝાપુર (શીરાની મુવાડી) તથા કપડવંજ તાલુકાના સાલોડ ગામમાં 10 જુલાઈના રોજ ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યા હતા, જેને લઈ બંને બાળકોને સારવાર માટે ગાંધીનગર ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સંબંધિત વિસ્તારોમાં આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઘર-ઘર સર્વે, આરોગ્ય તપાસ, જંતુ નિયંત્રણ તેમજ જનજાગૃતિની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
સેમ્પલ રિપોર્ટ આવતા ચાંદીપુરા હોવાનું કન્ફર્મ થયું
ચાંદીપુરા વાયરસના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા બંને બાળકોને ગાંધીનગર ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં બંનેના સેમ્પલ લેવાયા હતા.જેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા ચાંદીપુરાના કેસ હોવાનું કન્ફર્મ થયું છે. હાલ બંને બાળકો સારવાર હેઠળ છે અને બંનેની તબિયત સ્થિર છે.
રોગચાળા અધિકારી ડો.વાય.એ.પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, 10 જુલાઈના રોજ જીલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસના બે શંકાસ્પદ કેસ મળી આવ્યા હતા. તેમને ગાંધીનગર ખાતે એડમીટ કર્યા હતા. તેના સેમ્પલ લેવાતા બે ચાંદીપુરા કેસ કન્ફર્મ થયા હતા. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જીલ્લામાં 568 ટીમો દ્વારા સઘન સર્વેલન્સ કરવામાં આવે છે. ચાંદીપુરાના લક્ષણો હોય એવા કેસોને શોધવા માટે ઘરે ઘરે જઇને સર્વેલન્સ કરવામાં આવે છે. સાથે સાથે મેલિથિયોન ડસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. લોકોને આરોગ્યની સમજણ આપવામાં આવે છે.સલામતી માટે સૂવા માટે મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરે,ઘરની આજુબાજુ ચોખ્ખું રાખે અને ખાસ કરીને નાના બાળકોને આખી બાંયના શર્ટ અને પેન્ટ પહેરાવવા.
સમયસર સારવાર,સ્વચ્છતા અને જંતુ નિયંત્રણ જ સૌથી અસરકારક બચાવ
ચાંદીપુરા વાયરસ મુખ્યત્વે 15 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને અસર કરતો ગંભીર વાયરસજન્ય રોગ છે. આ રોગના પ્રારંભિક લક્ષણોમાં અચાનક તીવ્ર તાવ, માથાનો તીવ્ર દુખાવો, ઊલટી, નબળાઈ અને બાળકમાં અસામાન્ય સુસ્તી જોવા મળે છે.ત્યારબાદ થોડા જ કલાકોમાં અથવા એક-બે દિવસમાં આંચકી આવવી, ચેતનામાં ઘટાડો, બેભાન થવું તેમજ મગજમાં ગંભીર સોજાના લક્ષણો વિકસી શકે છે.કેટલાક દર્દીઓમાં માત્ર 24 થી 48 કલાકમાં સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે.તેથી આવા લક્ષણોને સામાન્ય વાયરલ તાવ સમજીને અવગણવા જોઈએ નહીં.
ચાંદીપુરા વાયરસનું નિદાન દર્દીના લક્ષણો ઉપરાંત પ્રયોગશાળામાં RT-PCR, વાયરસ આઇસોલેશન અને સેરોલોજિકલ પરીક્ષણો દ્વારા કરવામાં આવે છે.હાલમાં આ વાયરસ સામે કોઈ ચોક્કસ રસી કે એન્ટિવાયરલ દવા ઉપલબ્ધ નથી. તેથી સારવાર મુખ્યત્વે સહાયક સારવાર (Supportive Care) પર આધારિત છે. સમયસર હોસ્પિટલમાં સારવાર શરૂ કરવાથી ગંભીર પરિણામોનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે.
ચાંદીપુરાના લક્ષણો અને બચાવ ઉપાય
આ રોગથી બચવા માટે જંતુ નિયંત્રણ અને સ્વચ્છતા સૌથી અસરકારક ઉપાય છે. ઘરની તથા આસપાસની સ્વચ્છતા જાળવવી, કચરો અને ગંદકી દૂર રાખવી, રેતી માખી અને મચ્છરના પ્રજનનને અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ દૂર કરવી, બારીઓ-દરવાજા પર જાળી લગાવવી, બાળકોને સંપૂર્ણ બાંયના કપડાં પહેરાવવા, મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરવો તેમજ જરૂર મુજબ જંતુ ભગાડનાર રિપેલન્ટનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. જો બાળકને અચાનક ઊંચો તાવ આવે અને તેની સાથે ઊલટી, આંચકી, અતિશય સુસ્તી, બેભાન થવું અથવા વર્તનમાં અસામાન્ય ફેરફાર જોવા મળે તો કોઈપણ પ્રકારનો વિલંબ કર્યા વિના નજીકની સરકારી હોસ્પિટલ અથવા બાળરોગ નિષ્ણાતનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
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