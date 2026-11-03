અમદાવાદના નિકોલમાં અકસ્માત સર્જનાર કારમાંથી બિયરના 2 ટીન મળ્યાં; પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં બેફામ સ્પીડે દોડતી ફોર્ચ્યુનર કારે અકસ્માત સર્જતા 4 લોકોને અડફેટે લીધા હતા.
Published : November 3, 2026 at 9:05 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં બેફામ સ્પીડે દોડતી ફોર્ચ્યુનર કારે અકસ્માત સર્જતા 2 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. અકસ્માત સર્જનાર કારમાંથી બિયરના 2 ટીન મળ્યા હતા. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
નિકોલમાં કાર ચાલકે સર્જ્યો અકસ્માત
શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં અક્ષર હોસ્પિટલ અને દેવસ્ય સ્કૂલ નજીક ફૂટપાથ પર ચણિયાચોળી વેચીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા લોકો રાત્રિના સમયે આરામ કરતા હતા. આ દરમિયાન ફૂલ સ્પીડમાં આવતી ફોર્ચ્યુનર કારે ચાર લોકોને અડફેટે લીધા હતા. આ દુર્ઘટનામાં પૂનમબેન જીતેન્દ્રભાઇ નગવાડિયા અને તેમના 15 વર્ષીય પુત્રનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું જ્યારે કાર્તિકભાઇ સહિત અન્ય એક મહિલા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતાં હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, 2 નવેમ્બરની રાત્રે આશરે 9.30થી 9.45 વાગ્યાની વચ્ચે નાના ચિલોડા વિસ્તારમાં રહેતો 36 વર્ષીય વિરલ સવજીભાઈ ચૌધરી પોતાની ફોર્ચ્યુનર કાર નંબર GJ18EF4060 લઈને નિકોલ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. અક્ષર હોસ્પિટલ અને દેવસ્ય સ્કૂલ નજીક ફૂટપાથ પર બેઠેલા અને આરામ કરી રહેલા લોકોને કારચાલકે અડફેટે લીધા હતા. કારની ટક્કરથી લોકો ફંગોળાઈ ગયા હતા, જ્યારે એક યુવક કારના આગળના ભાગ અને પાકી દિવાલ વચ્ચે ભીંસાઈ ગયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિકોએ 112 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ કરી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી.
કારમાંથી બિયરના બે ટીન મળ્યા, નશાની શંકા અંગે તપાસ
'આઈ' ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એસ.આઈ. સુમરાના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માત સર્જનાર ફોર્ચ્યુનર કારમાંથી બિયરના બે ટીન મળી આવ્યા છે. આ કારણે કારચાલક નશાની હાલતમાં હતો કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે લોકો એકત્ર થયા હતા અને રોષે ભરાયેલા ટોળાએ કારચાલકને પકડી માર માર્યો હતો અને ત્યારબાદ તેને પોલીસના હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો. ટોળાના મારને કારણે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા કારચાલકને પણ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયો હતો, જ્યાં તેની મેડિકલ તપાસ સહિત જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ હતી. જોકે, કારમાંથી બિયરના ટીન મળી આવવા માત્રથી ચાલક નશામાં હતો એવું અંતિમ રીતે કહી શકાય નહીં; મેડિકલ તપાસ અને પોલીસ તપાસના આધારે જ આ બાબત સ્પષ્ટ થશે.
પ્રત્યક્ષદર્શીએ 112 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ કરી
ઘટનાના પ્રત્યક્ષદર્શી વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે ફોર્ચ્યુનર ચાલકે ચાર લોકોને અડફેટે લીધા હોવાની જાણ થતાં તેઓ પોતાના ઘરેથી દોડી આવ્યા હતા. તેમણે તાત્કાલિક 112 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ કરી હતી. અકસ્માત બાદ સ્થાનિક લોકો એકત્ર થયા હતા અને કારચાલકને પકડી લીધો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીના જણાવ્યા મુજબ, ટોળાએ કારચાલકને માર માર્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે અકસ્માત અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો, કારની ઝડપ કેટલી હતી અને ચાલકની સ્થિતિ કેવી હતી તે સહિતનાં પાસાં તપાસ હેઠળ છે.
અગાઉ પણ ઓવરસ્પીડિંગનો ઈ-મેમો મળ્યો હોવાની વિગતો
આ કેસમાં વધુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે અકસ્માતમાં સંડોવાયેલી હોવાનું જણાવાતી આ જ ફોર્ચ્યુનર કારને અગાઉ પણ ઓવરસ્પીડિંગ બદલ ઈ-મેમો આપવામાં આવ્યો હતો. ઉપલબ્ધ વિગતો મુજબ, 26 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ એસ.પી. રિંગ રોડ પર કરાઈ કટ પાસેથી પૂરપાટ ઝડપે પસાર થવા બદલ કારને ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ઈ-મેમો ફટકારવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ ઝડપના નિયમના ભંગની નોંધ હોવા છતાં હવે આ કાર ગંભીર અકસ્માતમાં સંડોવાઈ હોવાની બાબત સામે આવતાં વાહનચાલકોની જવાબદારી અને ટ્રાફિક નિયમોના પાલન અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે, અગાઉનો મેમો અને હાલના અકસ્માત વચ્ચેનો સંબંધ તપાસના આધારે જ નક્કી થઈ શકે.
BNSની કલમ 105 સહિતની જોગવાઈ હેઠળ ગુનો નોંધાયો
'આઈ' ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસના પીઆઈ એસ.આઈ. સુમરાએ જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં કુલ ચાર લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમાંથી બે લોકોનાં મોત થયાં છે અને અન્ય બે સારવાર હેઠળ છે. મૃતકોની ઓળખ પૂનમબેન જીતેન્દ્રભાઈ નગવાડિયા અને તેમના પુત્ર સાગર તરીકે થઈ છે. કારચાલક વિરલ સવજીભાઈ ચૌધરી સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 105 સહિત મોટર વ્હીકલ એક્ટની લાગુ જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા અકસ્માતની પરિસ્થિતિ, કારચાલકની મેડિકલ તપાસ, વાહનની ગતિ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે આગળની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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