અમરેલી: ખાંભાના ઉમરીયામાં અજીબોગરીબ ઘટના, સિંહના ભયથી બે બળદ બળદગાડા સાથે કુવામાં ખાબક્યા, ફાયરની ટીમે કર્યું રેસક્યૂ

ખાંભાના ઉમરીયા ગામમાં વાડીમાં ઊભેલા બળદગાડા પાસે બળદોને જોઈ અચાનક એક સિંહ શિકારની દોટ લઈને દોડી આવ્યો હતો.

અમરેલીમાં સિંહના ભયથી બે બળદ બળદગાડા સાથે કુવામાં ખાબક્યા
અમરેલીમાં સિંહના ભયથી બે બળદ બળદગાડા સાથે કુવામાં ખાબક્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 17, 2026 at 12:08 PM IST

અમરેલી: ખાંભા તાલુકાના ઉમરીયા ગામમાં અચંબિત કરી દેતી ઘટના સામે આવી છે. ઉમરીયા ગામના ખેડૂત વાસુરભાઈ કામળિયાની વાડીમાં ઊભેલા બળદગાડા પાસે બળદોને જોઈ અચાનક એક સિંહ શિકારની દોટ લઈને દોડી આવ્યો હતો. સિંહને જોઈ બળદો ભડકી ઉઠ્યા હતા અને જીવ બચાવવા દોડતા દોડતા સીધા જ વાડીના કુવામાં બળદગાડા સાથે ખાબકી ગયા હતા.

ઘટનામાં બંને બળદો કુવામાં પડી ગયા હતા, જેમાં એક બળદનું સ્થળ પર જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે બીજો બળદ જીવિત હાલતમાં ફસાઈ ગયો હતો. બળદગાડું પણ કુવામાં પડતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સિંહના ભયથી બનેલી આ ઘટના જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો એકત્રિત થયા હતા.

અમરેલીમાં સિંહના ભયથી બે બળદ બળદગાડા સાથે કુવામાં ખાબક્યા

ઘટનાની જાણ થતાં તાત્કાલિક ખાંભા મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિતનું તંત્ર ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું હતું. સાથે જ અમરેલી ફાયર વિભાગને પણ જાણ કરાતા ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. મોડી રાત સુધી ચાલેલી રેસ્ક્યુ કામગીરીમાં ક્રેનની મદદ લેવામાં આવી હતી.

બળદગાડા સાથે બે બળદ કુવામાં ખાબકતા ફાયરની ટીમે રેસક્યૂ કર્યું હતું
બળદગાડા સાથે બે બળદ કુવામાં ખાબકતા ફાયરની ટીમે રેસક્યૂ કર્યું હતું

“અમને મેસેજ મળતા જ અમારી ટીમ તરત ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. લગભગ ત્રણથી પાંચ કલાક સુધી ચાલેલી ભારે મહેનત બાદ ક્રેનની મદદથી કુવામાં પડેલા બળદગાડા સહિત બંને બળદોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. દુર્ભાગ્યવશ એક બળદનું મોત થયું છે, જ્યારે બીજા બળદને જીવિત હાલતમાં સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં ફાયર વિભાગ સફળ રહ્યું છે.” હરેશ સરતેજા, અમરેલી ફાયર વિભાગ

મોડી રાત્રે પૂર્ણ થયેલી આ રેસ્ક્યુ કામગીરી બાદ ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. સિંહોની વધતી હલચાલને કારણે ખેડૂતોએ વાડીઓ અને પશુઓની સુરક્ષા માટે વધુ પગલાં લેવાની માંગ પણ ઉઠાવી છે.

