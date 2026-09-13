ભાઈઓએ કાલુપુરની ટ્રાન્સપોર્ટ પેઢીનો ખેલ કરી નાખ્યો, એકે ડ્રોઅરમાંથી 40 લાખ કાઢી લીધા; બીજો ઊઘરાણીના 5 લાખ લઈ છૂ થઈ ગયો!
એકને રૂ.40.29 લાખ સાચવવા, બીજાને રૂ.5 લાખ ઉઘરાવી લાવવા કહ્યું; માલિક પરત ફર્યા ત્યારે બંને ભાઈઓ ગાયબ
Published : September 13, 2026 at 5:06 PM IST
અમદાવાદ: કાલુપુર વિસ્તારમાં આવેલી કે. માંગીલાલ પાર્સલ સર્વિસ નામની ટ્રાન્સપોર્ટ પેઢીમાં કામ કરતા બે સગા ભાઈઓ માલિકનો વિશ્વાસ કેળવી રૂ.45.29 લાખની રોકડ લઈને ફરાર થઈ ગયા હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. વેપારીને પોતાના કામ માટે બહાર જવાનું હોવાથી પેઢીની ચાવી કર્મચારીને સોંપવામાં આવી હતી. જોકે વેપારી પરત ફર્યા ત્યારે બંને ભાઈઓ ગાયબ હતા અને પેઢીમાં રાખેલી રોકડ પણ ગુમ હતી.
આ અંગેની માહિતી PI H.R. વાઘેલાએ ETV Bharatને આપતાં જણાવ્યું હતું કે, કાલુપુરની કે. માંગીલાલ પાર્સલ સર્વિસમાં કામ કરતા બંને સગા ભાઈઓ સામે રૂ.45.29 લાખની રોકડ ચોરી કરીને ફરાર થઈ જવાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસ દ્વારા બંનેની શોધખોળ સહિતની આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
મણિનગર ખાતે રહેતા મધારામ શર્મા ભાગીદારીમાં કાલુપુરમાં કે. માંગીલાલ પાર્સલ સર્વિસ નામની ટ્રાન્સપોર્ટ પેઢી ચલાવે છે. તેમની પેઢીમાં ઉત્તરપ્રદેશના આગ્રા જિલ્લાના મૂળ વતની યશવીર રામાઅવતાર પરમાર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી નોકરી કરતો હતો, જ્યારે તેનો મોટો ભાઈ દલવીર રામાવતાર પરમાર છેલ્લા નવ મહિનાથી પેઢીમાં કામ કરતો હતો.
બંને ભાઈઓ લાંબા સમયથી પેઢીમાં કામ કરતા હોવાથી માલિકનો તેમના ઉપર વિશ્વાસ હતો. તેઓ પેઢીની નાણાકીય લેવડ-દેવડ પણ સંભાળતા હતા. ગત 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ મધારામ શર્મા સી.જી. રોડ ખાતે પોતાના કામ માટે જવા નીકળ્યા હતા. જતા પહેલાં તેમણે ટેબલના ખાનામાં રાખેલી રૂ.40.29 લાખની રોકડ સાચવવાની જવાબદારી યશવીરને સોંપી હતી અને તેની પાસે ચાવી આપી હતી.
બીજી તરફ, દલવીરને પાંચકુવા ખાતેના વેપારી પાસેથી રૂ.5 લાખની રકમ ઉઘરાવી લાવીને ડ્રોઅરમાં મૂકી દેવા જણાવ્યું હતું. આ રીતે બંને ભાઈઓને પેઢીની રોકડ અને નાણાકીય વ્યવહાર અંગેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. જોકે સાંજના સમયે મધારામ શર્મા પેઢી પરત ફર્યા ત્યારે ઓફિસના દરવાજાને લોક મારેલું જોવા મળ્યું હતું. તેમણે બંને ભાઈઓને ફોન કર્યો હતો. શરૂઆતમાં બંનેએ બાથરૂમ જવાનું બહાનું કાઢ્યું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ બંનેના મોબાઈલ ફોન સ્વિચ ઓફ થઈ ગયા હતા.
બંનેનો સંપર્ક ન થતાં અને તેમની વર્તણૂક શંકાસ્પદ લાગતાં માલિકે અન્ય કર્મચારીઓની મદદથી પેઢીનું લોક તોડીને અંદર તપાસ કરી હતી. તપાસ કરતાં ટેબલના ડ્રોઅરમાંથી રોકડ ગાયબ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. દલવીર દ્વારા વેપારી પાસેથી ઉઘરાવી લાવવામાં આવનારી રૂ.5 લાખની રકમ સહિત કુલ રૂ.45.29 લાખની રોકડ પેઢીમાંથી ગાયબ હતી.
ત્યારબાદ માલિકે પેઢીની આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસ્યા હતા. સીસીટીવીમાં બંને ભાઈઓ પોતાના થેલા લઈને પેઢીમાંથી બહાર નીકળતા અને ફરાર થતા જોવા મળ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેના આધારે માલિકે બંને ભાઈઓ રોકડ લઈને ફરાર થયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી હતી.
આ મામલે મધારામ શર્માએ કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં યશવીર રામાઅવતાર પરમાર અને દલવીર રામાઅવતાર પરમાર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી બંને ભાઈઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. પોલીસ દ્વારા બંને પેઢીમાં કેટલા સમયથી કામ કરતા હતા, રોકડ ક્યાં લઈ ગયા અને આ રકમ અંગે વધુ કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલી છે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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