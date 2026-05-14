ETV Bharat / state

મોડાસાના ગાજણના ગઢોલા તળાવમાં ન્હાવા પડેલા મામા-ફોઈના બે ભાઈઓના ડૂબી જવાતી મોત

છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં જિલ્લામાં પાણી સંબંધિત અકસ્માતોની વધતી ઘટનાઓને લઈને લોકોમાં ચિંતા પણ વ્યાપી છે.

મોડાસાના ગાજણના ગઢોલા તળાવમાં ન્હાવા પડેલા મામા-ફોઈના બે ભાઈઓના ડૂબી જવાતી મોત
મોડાસાના ગાજણના ગઢોલા તળાવમાં ન્હાવા પડેલા મામા-ફોઈના બે ભાઈઓના ડૂબી જવાતી મોત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 6:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં વધુ એક દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. મોડાસા તાલુકાના ગાજણ આવેલા ગઢોલા તળાવમાં ન્હાવા પડેલા મામા-ફોઈના બે ભાઈઓના ડૂબી જવાથી મોત નિપજતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં જિલ્લામાં પાણી સંબંધિત અકસ્માતોની વધતી ઘટનાઓને લઈને લોકોમાં ચિંતા પણ વ્યાપી છે.

મળતી માહિતી મુજબ ગાજણ ગામના ગઢોલા તળાવમાં એક સગીર અને એક યુવક ન્હાવા માટે પડ્યા હતા. દરમિયાન બન્ને ઊંડા પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતા ડૂબી ગયા હતા. આસપાસના લોકોએ બુમાબુમ સાંભળી તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા. સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને ગામલોકોએ ભારે શોધખોળ હાથ ધરી હતી. લાંબા પ્રયાસો બાદ બન્નેના મૃતદેહોને તળાવમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

ઘટનાની જાણ થતા મોડાસા રૂરલ પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે જરૂરી પંચનામાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી બન્ને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસના આધારે પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

આ દુર્ઘટનાએ પરિવારજનોને ભારે આઘાતમાં મૂકી દીધા છે. પરિવારના સભ્યોના કરુણ આક્રંદથી સમગ્ર વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું. ગામમાં પણ શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, બેદરકારી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાના અભાવે અરવલ્લી જિલ્લામાં પાણી સંબંધિત અકસ્માતોની ઘટનાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. થોડા દિવસો અગાઉ જ શામળાજી નજીક આવેલા મેશ્વો ડેમ પાસે બાઈક ખાબકવાની ઘટનામાં બે યુવકોના મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે એક યુવક ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તે ઘટનાએ પણ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી હતી.

વારંવાર બની રહેલી આવી દુર્ઘટનાઓને પગલે સ્થાનિકોમાં તળાવો અને ડેમ વિસ્તારોમાં પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા, ચેતવણીના બોર્ડ તેમજ બચાવ માટે જરૂરી સુવિધાઓ ઊભી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

GAJAN MODASA
GADHOLIA LAKE
BROTHERS DROWNED WHILE BATHING
GAJAN MODASA GADHOLIA LAKE
TWO BROTHERS DROWNED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.