ઉનાના ગરાળ ગામે માન્ય ડિગ્રી વિના પ્રેક્ટિસ કરતા બે બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયા
ના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ગરાળ ગામે SOGની ટીમે મેડિકલ ઓફિસર અને તેમની ટીમને સાથે રાખી દરોડો પાડ્યો
Published : October 8, 2026 at 2:56 PM IST
ઉના: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં માન્ય ડિગ્રી કે જરૂરી સર્ટિફિકેટ વિના એલોપેથીક દવાઓ અને સારવાર આપી ખાનગી દવાખાનું ચલાવતા શખ્સો સામે પોલીસે કડક કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. જેના ભાગરૂપે ઉના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ગરાળ ગામે SOGની ટીમે મેડિકલ ઓફિસર અને તેમની ટીમને સાથે રાખી દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડા દરમિયાન માન્ય ડિગ્રી વિના પ્રેક્ટિસ કરતા બે શખ્સો ઝડપાયા હતા.
જુનાગઢ રેન્જના ડીઆઈજીપી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં બોગસ ડોક્ટરો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આ ત્યારે SOGના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.કે. વણારકા તથા પોલીસ સબ-ઇન્સ્પેક્ટર એસ.જે. સોલંકી સહિતનો સ્ટાફ ઉના વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો.
દરમિયાન મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે SOGની ટીમે મેડિકલ ઓફિસર તથા તેમની ટીમને સાથે રાખીને ગરાળ ગામે દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સ્થળ પરથી બે શખ્સો માન્ય ડિગ્રી કે સર્ટિફિકેટ વિના મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરતા મળી આવ્યા હતા. તેઓ એલોપેથીક દવાઓ તથા સારવાર આપીને ખાનગી દવાખાનું ચલાવતા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી વિવિધ પ્રકારની એલોપેથીક દવાઓ તેમજ મેડિકલને લગતી સાધન સામગ્રી મળી આવતા પોલીસે કુલ 17 આર્ટિકલ, અંદાજિત રૂ.3,764ની કિંમતનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. સમગ્ર મામલે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં અલગ-અલગ બે ગુના નોંધાવી બંને શખ્સો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસે ઝડપી પાડેલા શખ્સોમાં રાજેશભાઈ લીલાધરભાઈ બગથરીયા (ઉંમર 60), રહે. ગરાળ ગામ, તા. ઉના અને ખેંગારસિંહ પ્રભાતસંગ ચાવડા (ઉંમર 66), રહે. ગરાળ ગામ, તા. ઉનાનો સમાવેશ થાય છે.
આ કાર્યવાહી દરમિયાન SOGના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.કે. વણારકા, PSI એસ.જે. સોલંકી, ASI દેવદાનભાઈ માણંદભાઈ, સરમણભાઈ ભોપાભાઈ, પ્રતાપભાઈ ગોહિલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ રાજુભાઈ બાલુભાઈ, વિપુલભાઈ અમૃતભાઈ, અરજણભાઈ મેસુરભાઈ, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કૈલાસસિંહ જેસાભાઈ, સુભાષભાઈ માંડાભાઈ તથા ઉનાના મેડિકલ ઓફિસર અને તેમની ટીમ જોડાઈ હતી.
માન્ય ડિગ્રી વિના લોકોની સારવાર કરનારા શખ્સો સામેની આ કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતા ખાનગી દવાખાનાઓ પર પોલીસ અને આરોગ્ય તંત્રની નજર હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે.
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