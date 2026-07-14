અરવલ્લીમાં બાઈક ચોરીના 2 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો, 9 મોટરસાયકલ કબ્જે
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ મોજ-શોખના ખર્ચા પૂરા કરવા માટે વિવિધ સ્થળોએથી મોટરસાયકલોની ચોરી કરતા હતા અને તેને સસ્તા ભાવે વેચી દેતા હતા.
Published : July 14, 2026 at 10:10 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસની લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (એલસીબી)ને બાઈક ચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવામાં મોટી સફળતા મળી છે. એલસીબીએ બે અલગ-અલગ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ બે ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલીને ચોરીના કુલ ૯ મોટરસાયકલ કબ્જે કર્યા છે. આ બાઈકો અરવલ્લી ઉપરાંત અમદાવાદ સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ચોરાયા હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પ્રથમ કાર્યવાહીમાં ટિન્ટોઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના એક સગીર આરોપીને ઝડપી તેની પાસેથી ચોરીના ૩ મોટરસાયકલ કબ્જે કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બીજી કાર્યવાહીમાં રાજસ્થાનના સીમલવાડા વિસ્તારના એક આરોપીને ઝડપી તેની પાસેથી ચોરીના ૬ મોટરસાયકલ કબ્જે કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ મોજ-શોખના ખર્ચા પૂરા કરવા માટે વિવિધ સ્થળોએથી મોટરસાયકલોની ચોરી કરતા હતા અને તેને સસ્તા ભાવે વેચી દેતા હતા.
અરવલ્લી જિલ્લા એલસીબીની આ સફળ કામગીરીથી બાઈક ચોરીના બે ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે. પોલીસે બંને આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ શરૂ કરી છે. સાથે જ અન્ય કોઈ ગુનાઓમાં તેમની સંડોવણી છે કે કેમ તેમજ વધુ ચોરીના વાહનો અંગે તપાસ હાથ ધરી છે.
અરવલ્લી જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે અરવલ્લી જિલ્લા એલસીબી અને સ્થાનિક પોલીસની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં બાઈક ચોરી કરતી ટોળકીના સાગરીતોને ઝડપી પાડી કુલ ૯ ચોરાયેલી મોટરસાયકલ કબ્જે કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય એક આરોપી હજુ ફરાર છે. તેને ઝડપી પાડવા પોલીસની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
ઉપરાંત ટિન્ટોઈ પોલીસ સ્ટેશન અને એલસીબીના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા એક કિશોરને ઝડપી લઈ તેની પાસેથી ૩ ચોરાયેલી બાઈક પણ કબ્જે કરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીઓ રાજસ્થાનના સીમલવાડા વિસ્તારના હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેઓ મોડાસા, મેઘરજ સહિતના વિસ્તારોમાંથી બાઈક ચોરી કરી રાજસ્થાનમાં ઓછી કિંમતે વેચી દેતા હતા. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.