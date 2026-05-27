ભાવનગર: ગેરેજમાંથી ઝડપાયો નશાયુક્ત સિરપનો મોટો જથ્થો, 592 બોટલ સાથે બે પકડાયા
ભાવનગર SOG પોલીસે નારી ચોકડી પાસેથી નશાયુક્ત સિરપનો મસમોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે અને તેની સાથે 2 શખ્સોને પણ દબોચ્યા છે.
Published : May 27, 2026 at 9:50 AM IST
ભાવનગર: SOG પોલીસ દ્વારા વારંવાર માદક પદાર્થો અને કેફી પીણાનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવે છે, ત્યારે ફરી એક વખત શહેરમાંથી SOGની ટીમે પ્રતિબંધિત નશાકારક સિરપનો મસ મોટો જથ્થો હાથ લાગ્યો છે.
ભાવનગર SOG પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે નારી ચોકડી વિસ્તારમાં નશાકારક પ્રતિબંધિત સિરપનું વેચાણ થતું હોવાનું જાણવા મળ્યું અને જેને લઈને પોલીસે રેકી હતી. પોલીસે નારી ચોકડી પાસે આવેલા રોયલ ઓટો ગેરેજમાં રેકી કરી હતી. જેથી રેકી દરમિયાન પોલીસને ત્યાંથી મોટો જથ્થો નશાકારક પ્રતિબંધિત સિરપનો મળી આવ્યો હતો. સાથે જ પોલીસે બે શખ્સોને ઝડપીને તેમના વિરૂદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગર એસઓજી પોલીસે નારી ચોકડી ખાતે ગેરેજ ધરાવતા અફઝલ રજાકભાઈ ખોરજીયા અને મોહમ્મદ ફારુક રફીકભાઈ મોમીનના કબ્જામાંથી 592 જેટલી કોડેઇન ફોસ્ફેટ તત્વ ધરાવતી સીરપનો જથ્થો ઝડપી લીધો હતો. જેની કુલ કિંમત 1,01,680 થવા જાય છે. બંને પકડાયેલા શખ્સો ભાવનગરના મોમીનવાડના રહેવાસી છે. પોલીસે કુલ 59,200 ML સિરપનો જથ્થો ઝડપી લીધો છે, અને આગળની કાર્યવાહી વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી છે.