પાલનપુર: સસ્તા સોનાની લાલચ પડી ભારે, ખેડૂતને પિત્તળનો હાર પધરાવી 2.20 લાખ પડાવનારા બે ઠગ ઝડપાયા
પાલનપુરમાં વિશ્વાસ કેળવી ખેડૂતને નકલી સોનું પધરાવી 2.20 લાખની ઠગાઇ આચરનારા બે શખ્સ ઝડપાયા છે.
Published : July 1, 2026 at 9:52 AM IST
પાલનપુર: બનાસકાંઠામાં એક ખેડૂતને સસ્તા ભાવે સોનું ખરીદવાની લાલચ ભારે પડી હતી. પાલનપુરમાં વિશ્વાસ કેળવી ખેડૂતને નકલી સોનું પધરાવી 2.20 લાખની ઠગાઇ આચરનારા બે શખ્સને પોલીસે ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા શખ્સ બિલ વગરનું સસ્તુ સોનું વેચવાનું કહીને ઠગાઇ આચરતા હતા.
સસ્તા સોનાની લાલચ ભારે પડી
મળતી માહિતી અનુસાર, 20 જૂન 2026ના રોજ પાલનપુર ખાનગી ICUમાં સારવાર માટે આવેલા વડગામ તાલુકાના ખેડૂતના સંપર્કમાં બે શખ્સ આવ્યા હતા. આ શખ્સોએ ખેડૂતને જમીનમાં ખોદકામ સમયે મળેલું બિલ વગરનું સોનું વેચવાની તૈયારી બતાવી હતી અને ખેડૂતનો વિશ્વાસ જીતવા બે અસલી સોનાના મણકા આપ્યા હતા.
ખેડૂતે બન્ને શખ્સોએ આપેલા મણકા સોની પાસે ચેક કરાવતા અસલી હોવાનું જણાયું હતું. તે બાદ સસ્તા ભાવે મળતુ સોનુ લેવાની લાલચે ખેડૂતે સોનું ખરીદવા માટેની તૈયારી દર્શાવી હતી અને પાલનપુર-ડીસા હાઇવે પર બન્ને ઠગોને પોતાની બચતના 2.20 લાખ રોકડા આપી હાર મેળવ્યો હતો. ઘરે ગયા બાદ આ હાર સોની પાસે ચેક કરાવતા આ સોનાનો નહીં પરંતુ પિત્તળનો હોવાનું સામે આવતા ખેડૂતે પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
વડગામ તાલુકાના પેપોળ ગામના મફાજી સોલંકીની ફરિયાદ બાદ પોલીસે CCTV તપાસી બંને શખ્સોની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણી તેમને ઝડપી લેવા અલગ અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસના અંતે પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસે ખેડૂત સાથે ઠગાઈ કરી નકલી સોનું પધરાવનારા પાલનપુરના મોચીવાસ, ખોડિયારનગરમાં રહેતા લાલ સલાટ અને રતન સલાટને ઝડપી લઈ તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કરી લીધો છે.
પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકના પીઆઈએ જણાવ્યું કે, પકડાયેલા બન્ને ઠગની મોડસ ઓપરેન્ડી જોઇએ તો તેઓ પોતે ખાડા ખોદવાનું કામ કરે છે અને ખોદકામ દરમિયાન સોનું મળ્યું છે તે વેચવું છે પણ બિલ નથી તેવી વાત કરી સોનું વેચવાની તૈયારી દર્શાવતા હતા. જે બાદ સોના જેવા દેખાતા હારમાં રાખેલા બે અસલી સોનાના પારા કાઢી સામેવાળી વ્યક્તિને આપી તેમનો વિશ્વાસ જીતતા હતા. તે બાદ પૈસા લઇ અસલી હારની જગ્યાએ સોનેરી રંગનો નકલી હાર પધરાવી ઠગાઇ આચરતા હતા."
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