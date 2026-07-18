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મહિલાનો ગુપ્ત વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલ કરનાર બે આરોપીઓ ઝડપાયા: માતા-પુત્રીની આત્મહત્યાના કેસમાં કાર્યવાહી

બ્લેકમેઇલિંગના માનસિક તણાવને કારણે મહિલાએ પોતાની ચાર વર્ષની પુત્રી સાથે કૂવામાં ઝંપલાવીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

મહિલાનો ગુપ્ત વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલ કરનાર બે આરોપીઓ ઝડપાયા: માતા-પુત્રીની આત્મહત્યાના કેસમાં કાર્યવાહી
મહિલાનો ગુપ્ત વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલ કરનાર બે આરોપીઓ ઝડપાયા: માતા-પુત્રીની આત્મહત્યાના કેસમાં કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 9:55 AM IST

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રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના મોટા દડવા ગામે પરિણીત મહિલાનો ગુપ્ત વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી બ્લેકમેઇલિંગ કરીને પૈસાની માંગણી કરનાર બે આરોપીઓને આટકોટ પોલીસે ઝડપી લીધા છે. આ બ્લેકમેઇલિંગના માનસિક તણાવને કારણે મહિલાએ પોતાની ચાર વર્ષની પુત્રી સાથે કૂવામાં ઝંપલાવીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, મહિલાના ઘરના બેડરૂમમાં પાણી પીવા આવેલા એક વ્યક્તિનો વીડિયો ગુપ્ત રીતે ઉતારીને આરોપીઓએ મહિલાના પતિ સમક્ષ આડા સંબંધોના આક્ષેપો કરી બ્લેકમેઇલિંગ શરૂ કર્યું હતું. વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને વારંવાર પૈસાની માંગણી કરવામાં આવતી હતી.

ફરિયાદી અરવિંદ બાબુભાઈ સાપરાએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, આરોપી નાગજી ઉર્ફે ગઢી નાગરાજ પરમારે તેમના વોટ્સએપ પર વીડિયો મોકલીને ધમકી આપી હતી કે, “કોઈને જાણ કરશો તો વીડિયો વાયરલ કરી દેશું અને હાથ-પગ ભાંગી નાખીશું.” ત્યારબાદ આરોપીઓ દ્વારા સતત દબાણ અને બ્લેકમેઇલિંગ કરવામાં આવતું હતું.

આ ઘટનાથી મહિલા ભારે માનસિક તણાવમાં રહેતી હતી. અંતે સમાજમાં બદનામીના ડરથી તેણે પોતાની ચાર વર્ષની પુત્રી સાથે કૂવામાં ઝંપલાવીને આત્મહત્યા કરી હતી.

આટકોટ પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)-2023 હેઠળ કલમ 108 (આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણા), 308(4), 238, 329(4), 351(2), 352 અને 54 મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. હાલ બંને આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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BLACKMAILING A WOMAN
THREATENING TO MAKE A PRIVATE VIDEO
MAKE A PRIVATE VIDEO VIRAL
MOTHER DAUGHTER SUICIDE CASE
TWO ARRESTED FOR BLACKMAILING

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