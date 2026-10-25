તેલનું દાન કરવા આવેલી મહિલાની કાર નીચે બાળક કચડાયું, સુરતના વેસુની ઘટના
તેલનું દાન કરીને પરત ફરતી વખતે કાર ચાલક મહિલાની કારની અડફેટે અઢી વર્ષનું બાળક આવી ગયું હતું, જેને ગંભીર ઈજાઓ થતાં તેનું મૃત્યું નીપજ્યું.
Published : October 25, 2026 at 5:31 PM IST
સુરતઃ સુરતના પોશ વિસ્તાર ગણાતા વેસુમાં એક દુઃખદ અકસ્માતની ઘટના સામે આવી છે. ઝૂંપડપટ્ટીમાં તેલની બોટલનું દાન કરવા આવેલી મહિલા કાર ચાલકની કારની અડફેટે અઢી વર્ષના માસૂમ બાળકનું મોત નીપજતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી સાથે ચકચાર મચી ગઈ છે. દાન કરીને પરત ફરતી વખતે કાર ચાલક મહિલાની કારની અડફેટે ઝૂંપડા બહાર રમી રહેલું બાળક આવી ગયું હતું. જેમાં ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતાં બાળકનું મોત થતાં શ્રમિક પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકાના ધોળા ખાખરા ગામના વતની અને હાલ સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં રઘુવીર સેલ સામે આવેલી ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા 22 વર્ષીય અપીલભાઈ તાનસિંગ ડામોર ડ્રાઇવિંગ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેઓ ઘરે હાજર હતા, તે દરમિયાન મિતાલીબેન નામની મહિલા કાર લઈને ઝૂંપડપટ્ટીમાં તેલની બોટલનું દાન કરવા આવ્યાં હતા.
દાન કર્યા બાદ મહિલા કાર લઈને પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે ઝૂંપડા બહાર રમી રહેલા અપીલભાઈના અઢી વર્ષના પુત્ર આર્યનને કારની ટક્કર વાગી હતી. પિતાના જણાવ્યા અનુસાર, કાર બાળક પર ફરી વળતાં તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માત બાદ મહિલા કાર લઈને જવાનો પ્રયાસ કરી રહી હોવાનો પણ આક્ષેપ છે, જોકે પિતા અપીલભાઈએ પીછો કરીને કાર અટકાવી હતી.
ઇજાગ્રસ્ત આર્યનને તાત્કાલિક મૈત્રી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતાં બાળકને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં પણ તબીબોએ તેના મોતની પુષ્ટિ કરી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અપીલભાઈના પરિવારમાં આર્યન ઉપરાંત માત્ર 12 દિવસનો બીજો પુત્ર છે. એક તરફ નવજાત બાળક ઘરમાં છે, ત્યારે બીજી તરફ મોટા પુત્રના અકાળે મોતથી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે.
આ મામલે વેસુ પોલીસે બાળકના પિતા અપીલભાઈ ડામોરની ફરિયાદના આધારે કાર ચાલક મિતાલીબેન વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પીએસઆઈ અશોકકુમાર કે. ચૌધરી વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે.
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