જંગલની દુનિયાના બે અદભૂત વીડિયો વાયરલ, સાસણ આવેલા પ્રવાસીઓએ માણ્યો વન્યજીવોનો દુર્લભ નજારો

વન્યજીવ દુનિયાના બે અદભૂત વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. જેને વન્યજીવ પ્રેમીઓ ખુબ જ પસંદ કરી રહ્યાં છે.

Published : December 16, 2025 at 3:11 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ: વન્યજીવ દુનિયાના બે અદભૂત વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે. એક વીડિયોમાં કીડીખાઉ પોતાનો ખોરાક લેતો હોય તે પ્રકારે મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયું છે. સામાન્ય રીતે કીડીખાઉની ગતિવિધિ કેમેરામાં ખૂબ જ ભાગ્યે જ કેદ થતી હોય છે તો અન્ય એક વીડિયોમાં બે સિંહો દ્વારા રોઝનો શિકાર કરવાનો નિષ્ફળ પ્રયાસ સાસણ આવેલા પ્રવાસીઓના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયો છે, હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

જંગલની દુનિયામાં વન્યજીવોની ગતિવિધિ કોઈ પણ વન્ય જીવ પ્રેમી માટે એકદમ નવો અનુભવ બનીને સામે આવતી હોય છે, ત્યારે આ જ પ્રકારે વન્યજીવોની ગતિવિધિ કેમેરામાં કેદ કરવી અને સાથે સાથે નજરની સામે વન્યજીવોની ખૂબ જ ભાગ્યે જ જોવા મળતી અને રોમાંચિત કરી મુકે તે પ્રકારની ગતિવિધિ જોવાનો લ્હાવો કોઈ પણ વન્યજીવ પ્રેમી માટે જીવનનું એક સંભારણું બની રહેતુ હોય છે. આ જ પ્રકારના બે વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે, એક વીડિયોમાં સિંહ રોઝનો શિકાર કરતા નિષ્ફળ પ્રયાસ સામે આવ્યો છે. તો બીજી તરફ કીડીખાઉ સાગના ઝાડ પર ચડીને ભોજન કરતું હોય તે પ્રકારનો વીડિયો સાસણ સિંહ દર્શન માટે આવેલા પ્રવાસીઓના કેમેરામાં કેદ થયો છે, જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.

જંગલની દુનિયાના બે અદભૂત વીડિયો વાયરલ (Etv Bharat Gujarat)

વન્યજીવોની ગતિવિધિ કેમેરામાં કેદ

વન્ય જીવોની ગતિવિધિને કેમેરામાં કેદ કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલની સાથે એકદમ અનોખા અનુભવ તરીકે સામે આવતું હોય છે. કીડીખાઉ કે જેનું નામ જ ખોરાક તરીકે કીડીઓને લેઈ છે, તેવા જંગલી દુનિયાનો ખૂબ જ શરમાળ પરંતુ એકદમ અદભૂત પ્રાણી સાસણ જંગલમાં પોતાના ખોરાક તરીકે કીડીઓને ખાતુ જોવા મળી રહ્યું છે, જેને જોવાની સાથે મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરવાની અદભુત તક પણ વન્યજીવ પ્રેમીઓને મળી હતી.

તો બીજી તરફ સાસણ સિંહ માટે ખૂબ જ જાણીતું પર્યટન સ્થળ છે. સવારે સફારીના સમય દરમિયાન એક રોઝના શિકાર કરવા માટે બે સિંહોનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરતા હોય તેવો વીડિયો પણ પ્રવાસીઓના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ થયો છે. આ બંને વીડિયો વન્યજીવ દુનિયાના સૌથી મહત્વના અને અદભુત ઘટનાઓને દર્શાવી રહ્યો છે. જેને નજર સમક્ષ જોવાનો પણ એક અનોખો લ્હાવો પ્રવાસીઓની સાથે કેટલાક લોકોને આ ઘટના નજર સામે ઘટી રહી છે,તેને મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરવાની તક પર પ્રાપ્ત થઈ હતી.

