આ મામલામાં સરકારી વકીલની દલીલો તેમજ 9 મૌખિક અને 30 દસ્તાવેજી પુરાવા ધ્યાને લઈ કોર્ટે આરોપી ગ્યારસીમલ રેગર અને નેમીચંદ રેગરને સજાનો હુકમ કર્યો હતો.

ખેડામાં જીલ્લાના સૌથી મોટા પોષડોડાના જથ્થા સાથે ઝડપાયેલા બે આરોપીઓને 14 વર્ષની સખત કેદની સજા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
ખેડા: ખેડા જીલ્લામાં પોષડોડાનો જ્થ્થો ઝડપાવાના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા 2722 કિલોના જથ્થાના કેસમાં કપડવંજ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા બે આરોપીઓને 14 વર્ષની સખત કેદની સજા અને એક લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. બે વર્ષ અગાઉ બંને આરોપીઓ ટ્રકમાં રાજસ્થાનથી પોષડોડાનો જથ્થો લાવી અમદાવાદ જઈ રહ્યા હતા.તે દરમ્યાન અમદાવાદ ઈન્દોર હાઈવે પર લાડવેલ પાસેથી ટ્રકને કઠલાલ પોલીસે ઝડપી પાડી હતી.

આ મામલામાં સરકારી વકીલની દલીલો તેમજ 9 મૌખિક અને 30 દસ્તાવેજી પુરાવા ધ્યાને લઈ કોર્ટે આરોપી ગ્યારસીમલ રેગર અને નેમીચંદ રેગરને સજાનો હુકમ કર્યો હતો.

બંને આરોપીને ચૌદ વર્ષની સખત કેદની સજા અને એક લાખનો દંડ: સરકારી વકીલ

સરકારી વકીલ મિનેષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજે જે ચુકાદો આવ્યો છે એ ચુકાદાની ટૂંકી વિગત એવી છે કે તા.31/05/2023 ના રોજ કઠલાલ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈને ખાનગી બાતમી મળેલી કે ઈન્દોર અમદાવાદ હાઈવે ઉપરથી એક ટ્રક નં. 9617 જે રાજસ્થાનનું પાર્સિંગ છે. એમાં બે ઈસમો નાર્કોટિક્સને લગતો પદાર્થ ગેરકાયદેસર રીતે લઈને આવવાના છે.જેથી તેમણે તેની કાર્યવાહી કરી અને એની વોચમાં હતા. તે દરમિયાન લાડવેલ ચોકડી નજીક આ ટ્રક આરજે 14 જીબી 9617 માં બે ઈસમો મુદ્દામાલ સાથે આવ્યા હતા. આ ટ્રકને ઉભી રાખી તેની પૂછપરછ કરતા બે વ્યક્તિઓ ગ્યારસીમલ રેગર અને નેમીચંદ રેગર જે બંને ભાઈઓ છે. તે બંને ટ્રકમાં ઘઉંના કોથળાઓની આડમાં કુલ 2722 કિલો અને 800 ગ્રામ જેટલો પોષડોડા જેને પોપીસ્ટ્રો તરીકે ઓળખાય છે તે ગેરકાયદેસર લઈને રંગેહાથે ઝડપાયેલા. આજે કેસનો સમગ્ર ટ્રાયલ ચાલી જતા સેશન્સ જજ કે.એસ.પટેલ સાહેબે બંને આરોપીઓ ગ્યારસીમલ રેગર અને નેમીચંદ રેગર બંનેને ચૌદ ચૌદ વર્ષની સખત કેદની સજા અને સાથે બંનેને એક એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારેલો છે.

જીલ્લામાં અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો જથ્થો ઝડપાવાનો કેસ

સરકારી વકીલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ચુકાદામાં મહત્વનું એ છે કે સમગ્ર ખેડા જીલ્લામાં નાર્કોટિક્સને લગતો પદાર્થ જે મોટી ક્વોન્ટિટીમાં મળી આવ્યો તેવો આ 2722 કિલોનો આ સૌથી મોટો કેસ છે. ખેડા જીલ્લામાં સૌથી મોટા કેસમાં આ પ્રથમ કપડવંજ કોર્ટે આજરોજ એનો ચુકાદો આપેલો છે. વઘુમાં બંને આરોપીઓને પકડાયા ત્યારથી આજદિન સુધીમાં જામીન આપેલા નહિ. જેથી તેઓનો યુટીપી કેસ ચાલ્યો છે અને બંને આરોપીઓને આજરોજ સજા વોરન્ટ ભરી જેલમાં પરત મોકલેલા છે.

