ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં MD ડ્રગ્સ સાથે ઝડપાયેલા બે આરોપીઓને 10 વર્ષની સજા, સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટનો ચુકાદો

આરોપીઓના કબ્જામાંથી 51.310 ગ્રામ જેટલું MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, જેની બજાર કિંમત આશરે 5.13 લાખ રૂપિયા જેટલી હતી.

ડ્રગ્સ કેસના આરોપીઓને 10 વર્ષની સજા
ડ્રગ્સ કેસના આરોપીઓને 10 વર્ષની સજા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીનો એક મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે. NDPS એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં બે આરોપીઓને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે બે આરોપીને સજા ફટકારી છે.

આ કેસ વર્ષ 2023 નો છે જેમાં દરિયાપુરના રહેવાસી મોહમ્મદ તૌફીક શેખ અને મોહમ્મદ સુફિયાન સૈયદ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. SOG ક્રાઈમને મળેલી બાતમીના આધારે બંને આરોપીઓ MD ડ્રગ્સ લઈને વેચાણ માટે પાલડી વિસ્તારમાં આવી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બાતમીના આધારે SOG ક્રાઈમે વોચ ગોઠવી અને પાલડી ખાતે અદાણી CNG પમ્પ નજીકથી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન તેમના કબ્જામાંથી 51.310 ગ્રામ જેટલું MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, જેની બજાર કિંમત આશરે 5.13 લાખ રૂપિયા જેટલી હતી.

સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોર (ETV Bharat Gujarat)

કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોર દ્વારા મજબૂત દલીલો અને પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા. તમામ સાક્ષી અને પુરાવાઓની તપાસ બાદ જજ વી.બી. રાજપૂતે બંને આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા. ચુકાદા દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, ડ્રગ્સનું નશો યુવાધનને બરબાદ કરી રહ્યો છે અને સમાજ માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરી રહ્યો છે. તેથી આવા ગુનાઓમાં ઉદાહરણરૂપ કડક સજા જરૂરી છે. આથી, કોર્ટે બંને આરોપીઓને 10-10 વર્ષની સખત કેદ અને દરેકને 1-1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.

આ પણ વાંચો:

  1. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપને લીડથી નવસારીના બંગાળીઓમાં ખુશીની લહેર, ઝાલમુરી ખાઈને કરી રહ્યા છે ઉજવણી
  2. અમદાવાદ: Audaના CEO ડી. પી. દેસાઈએ આપ્યું રાજીનામું, અમૃતેશ ઔરંગાબાદકરને સોંપવામાં આવ્યો ચાર્જ

TAGGED:

MD DRUGS
SPECIAL NDPS COURT
DRUGS ACCUSED IMPRISONMENT
ડ્રગ્સના આરોપીઓને 10 વર્ષની સજા
SPECIAL NDPS COURT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.