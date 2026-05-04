અમદાવાદમાં MD ડ્રગ્સ સાથે ઝડપાયેલા બે આરોપીઓને 10 વર્ષની સજા, સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટનો ચુકાદો
આરોપીઓના કબ્જામાંથી 51.310 ગ્રામ જેટલું MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, જેની બજાર કિંમત આશરે 5.13 લાખ રૂપિયા જેટલી હતી.
Published : May 4, 2026 at 5:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીનો એક મહત્વપૂર્ણ કેસ સામે આવ્યો છે. NDPS એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલા કેસમાં બે આરોપીઓને 10 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારવામાં આવી છે. સ્પેશિયલ NDPS કોર્ટે બે આરોપીને સજા ફટકારી છે.
આ કેસ વર્ષ 2023 નો છે જેમાં દરિયાપુરના રહેવાસી મોહમ્મદ તૌફીક શેખ અને મોહમ્મદ સુફિયાન સૈયદ સામે ગુનો નોંધાયો હતો. SOG ક્રાઈમને મળેલી બાતમીના આધારે બંને આરોપીઓ MD ડ્રગ્સ લઈને વેચાણ માટે પાલડી વિસ્તારમાં આવી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. બાતમીના આધારે SOG ક્રાઈમે વોચ ગોઠવી અને પાલડી ખાતે અદાણી CNG પમ્પ નજીકથી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન તેમના કબ્જામાંથી 51.310 ગ્રામ જેટલું MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું, જેની બજાર કિંમત આશરે 5.13 લાખ રૂપિયા જેટલી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ એમ. ઠાકોર દ્વારા મજબૂત દલીલો અને પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા. તમામ સાક્ષી અને પુરાવાઓની તપાસ બાદ જજ વી.બી. રાજપૂતે બંને આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા. ચુકાદા દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, ડ્રગ્સનું નશો યુવાધનને બરબાદ કરી રહ્યો છે અને સમાજ માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરી રહ્યો છે. તેથી આવા ગુનાઓમાં ઉદાહરણરૂપ કડક સજા જરૂરી છે. આથી, કોર્ટે બંને આરોપીઓને 10-10 વર્ષની સખત કેદ અને દરેકને 1-1 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે.
