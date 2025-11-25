ETV Bharat / state

જુનાગઢની ત્રણ સગીરાનું અપહરણ અને દુષ્કર્મ, પોલીસે જામનગર અને વડોદરાથી બે આરોપીને દબોચ્યા

ત્રણ સગીરાનું અપહરણ અને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના આરોપમાં જુનાગઢ પોલીસે બે આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?

પોલીસે જામનગર અને વડોદરાથી બે આરોપીને દબોચ્યા
પોલીસે જામનગર અને વડોદરાથી બે આરોપીને દબોચ્યા (Etv Bharat Gujarat)
Published : November 25, 2025 at 3:51 PM IST

જુનાગઢ: એક જ દિવસમાં ત્રણ સગીરાના અપહરણ અને તેના પર જાતીય દુષ્કર્મ આચરવાના કિસ્સામાં એક આરોપીને વડોદરા અને બીજાને આરોપીને જામનગરથી પકડી પાડવામાં આવ્યા છે. આમ જુનાગઢ પોલીસે સગીરાના અપહરણ અને તેના પર ગુજારવામાં આવેલા જાતીય દુરાચારના કિસ્સાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે

બે આરોપી ઝડપાયા

જુનાગઢ શહેરની ત્રણ સગીરાનું અપહરણ કરી અને તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરવાના આરોપમાં બે આરોપીને જુનાગઢ પોલીસે ઝડપી પાડ્યા છે. જુનાગઢ શહેરના A અને B ડિવિઝન વિસ્તારમાં અલગ-અલગ ગુમ થયેલી ત્રણ સગીરાના પરિવારજનોની ફરિયાદને આધારે પોલીસે ટેકનિકલ અને અન્ય સોર્સને કામે લગાડ્યા હતાં. આ દરમિયાન અપહરણ કરવામાં આવેલી ત્રણેય સગીરાઓને લઈને મહત્વની ભાળ મળી અને આરોપીઓને દબોચી લેવામાં આવ્યા હતાં . આમ જુનાગઢ પોલીસને અપહરણ અને દુષ્કર્મના કેસમાં મોટી સફળતા મળી છે.

ત્રણ સગીરાનું અપહરણ

A ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલી ફરિયાદને આધારે જુનાગઢની બે સગીરાને શહેરમાંથી અપહરણ કરીને વડોદરા લઈ જનાર મંથન થોરાટ નામના આરોપીને વડોદરા ખાતેથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.

જ્યારે B ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં અપહરણ અને પોક્સોની નોંધાયેલી ફરિયાદને આધારે રાજકોટના મોટી પાનેલી ગામના હિરેન સોલંકી નામના આરોપીને જામનગર જિલ્લાના કાલાવડ તાલુકાના નિકાવા ગામે ઝડપી પાડ્યો છે.

આમ ત્રણ સગીરાના અપહરણ અને તેના પર ગુજારવામાં આવેલા જાતીય સતામણીના મામલામાં અટકાયત કરીને બી અને એ ડિવિઝન પોલીસે વધુ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

