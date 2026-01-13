ગુજરાતમાં રૂ. 26.66 કરોડના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ, સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સની કાર્યવાહી
તારીખ 7 ઓગસ્ટ 2025થી 7 ઓક્ટોબર 2025 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન અલગ-અલગ ચાર્જના નામે પીડિત પાસેથી કુલ રૂ. 26,66,66,000 પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
Published : January 13, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:10 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સ, ગાંધીનગર દ્વારા મહેસાણા જિલ્લાના ઉંઝા વિસ્તારમાંથી એક મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડની ગેંગના બે સભ્યોને ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં કુલ રૂ. 26.66 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેમાં વોટ્સએપ અને ખોટી વેબસાઇટના માધ્યમથી શેર બજારમાં રોકાણનું લાલચ આપીને પીડિતને છેતરવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસની વિગતો અનુસાર, લગભગ બે મહિના પહેલાં સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સમાં એક ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પીડિતને અજાણ્યા વ્યક્તિઓ દ્વારા વોટ્સએપ પર સંપર્ક કરીને FINALTO નામની નાણાકીય સેવા પ્રદાન કરતી કંપનીની ખોટી વેબસાઇટની લિંક મોકલવામાં આવી હતી. તેમને રજિસ્ટ્રેશન કરાવીને શેર બજારમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. શરૂઆતમાં 500 ડોલરનું રોકાણ કરાવીને વર્ચ્યુઅલ વોલેટમાં 101 ડોલરનો નફો બતાવીને પીડિતને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ રૂ. 43,500નું વિડ્રોલ પણ કરાવીને વધુ વિશ્વાસ જમાવવામાં આવ્યો હતો.
તારીખ 7 ઓગસ્ટ 2025થી 7 ઓક્ટોબર 2025 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન અલગ-અલગ ચાર્જના નામે પીડિત પાસેથી કુલ રૂ. 26,66,66,000 પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓએ અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં પૈસા જમા કરાવીને તેને ચેક વિડ્રોલ દ્વારા કેશમાં રૂપાંતરિત કર્યા અને આંગડીયા તથા હવાલા મારફતે આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુખ્ય ગુનેગારોને મોકલી આપ્યા હતા. આમાંથી આરોપીઓ પોતાનું કમિશન મેળવતા હતા.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં (1) રાજેશકુમાર ઉર્ફે કપીલ પ્રહલાદભાઈ ચૌધરી (ઉંમર 34 વર્ષ) રહેવાસી આનંદપુરા-ઉનાવા, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા, જે દ્વારકેશ ટ્રેડિંગના પ્રોપરાઇટર છે. તેમના TMB બેંક ખાતામાં ફ્રોડની રૂ. 1,27,78,153 ના વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. (2) ધર્મેન્દ્રકુમાર હર્ષદભાઈ રાવલ (ઉંમર 35 વર્ષ), રહેવાસી નાનાઘર, નાના મહાદેવના મંદિર પાછળ, ઉનાવા, તા. ઉંઝા, જિ. મહેસાણા, જે S S ENTERPRISEના પ્રોપરાઇટર છે. તેમના TMB બેંક ખાતામાં રૂ. 63,41,169 ના ફ્રોડ વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.
આરોપીઓના મોબાઇલ ફોનની તપાસમાં કુલ 12 અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓની વિગતો મળી આવી છે. NCCRP પોર્ટલ પર તપાસ કરતાં આ ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા રૂ. 87,84,60,894.50 ના જંગી રકમના કુલ 128 FIR અને અરજીઓ નોંધાયેલી છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી બે મોબાઇલ ફોન અને બે ચેકબુક જપ્ત કર્યા છે.
આ કેસની મોડસ ઓપરેન્ડી અનુસાર, આરોપીઓ આર્થિક લાભ મેળવવા માટે બેંક ખાતાઓ ખોલાવી અથવા મેળવીને તેમાં સાયબર ફ્રોડના પૈસા જમા કરાવતા હતા. તેઓ જાણીજોઈને આ ખાતાઓની વિગતો પુરી પાડીને પીડિતોના પૈસા કેશમાં રૂપાંતરિત કરીને આંગડીયા અને હવાલા મારફતે આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ સિન્ડિકેટને મોકલી આપતા હતા. આમાં તેઓ પોતાનું કમિશન મેળવીને ગુનો આચરતા હતા.
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલુ છે અને મુખ્ય ગુનેગારોને પકડવા માટે આંતરરાજ્ય સ્તરે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નાગરિકોને અજાણ્યા સોર્સમાંથી આવતા રોકાણના પ્રસ્તાવો પર વિશ્વાસ ન કરવા અને તેની તપાસ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: