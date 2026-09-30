વાપીઃ સોશિયલ મીડિયાની મિત્રતા યુવતીને ભારે પડી, મુંબઈ બોલાવી કેફી પીણું પીવડાવીને આચર્યું દુષ્કર્મ, બે યુવકોની ધરપકડ
પીડિત યુવતી સોશિયલ મીડિયા થકી આરોપીઓના સંપર્કમાં આવી હતી. મુંબઈની પાર્ટીમાં યુવતીને કેફી પીણું પીવડાવીને આરોપીઓ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
Published : September 30, 2026 at 10:35 PM IST
વલસાડઃ સોશિયલ મીડિયામાં અજાણ્યા શખ્સ સાથે મિત્રતા કરીને તેના પર વિશ્વાસ કરવો કેટલો ભારે પડી શકે છે તેનો ચોંકાવનારો કિસ્સો વાપીમાં સામે આવ્યો છે. વાપી પોલીસે બે યુવકોની ધરપકડ કરી છે. તેમના પર આરોપ છે કે તેમણે એક યુવતીને મુંબઈની પાર્ટીમાં લઈ જઈને કેફી પીણું પીવડાવ્યું અને ત્યારબાદ તેના પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
વાપી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર વડોદરાની એક યુવતીને તેના પરિચિત યુવકે પાર્ટી માટે મુંબઈ બોલાવી હતી. આ યુવતી વડોદરાથી ટ્રેનમાં મુંબઈ ગઈ હતી અને પાર્ટી કરી હતી. પાર્ટી કર્યા બાદ આ યુવતી પાંચ યુવકો સાથે કારમાં મુંબઈથી સુરત તરફ આવી રહી હતી. તેમની કાર જ્યારે વાપી પહોંચી ત્યારે યુવતીની તબિયત અચાનક ખરાબ થઈ હતી.
યુવતીને હોસ્પિટલમાં છોડીને બે યુવકો ફરાર
વાપીના Dy.SP દવેના જણાવ્યા મુજબ, યુવતીની તબિયત ખૂબ જ ખરાબ થતા બે આરોપીઓ તેને હોસ્પિટલ છોડીને ફરાર થઈ ગયા હતા. તબીબોને જ્યારે આ યુવતીની પ્રાથમિક તપાસ કરી તો તેમને યુવતીના શરીર પર કેટલાક ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા હતા. હોસ્પિટલના તબીબોને શંકા જતા અને ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા તેમણે પોલીસને જાણ કરી હતી. દુષ્કર્મના આ કેસમાં વાપીની ઉમરા પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે અન્ય ત્રણ આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા છે.
ઈન્ટાગ્રામ પર થઈ હતી મિત્રતા
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વડોદરાની એક ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતી યુવતી અને વડોદરાની જ અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતા એક યુવક વચ્ચે ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી સંપર્ક થયો હતો. ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પરિચય કેળવાયા બાદ બંને એકબીજાની નજીક આવ્યા હતા. ત્યારબાદ યુવકે યુવતીને સાથે લઈને મુંબઈ જવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. યુવતી ટ્રેન મારફતે મુંબઈ ગઈ હતી, જ્યારે યુવક અન્ય રીતે મુંબઈ પહોંચ્યો હતો.
મુંબઈમાં યુવકના અન્ય મિત્રો પણ પાર્ટીમાં જોડાયા
મુંબઈ પહોંચ્યા બાદ યુવકના અન્ય ચાર મિત્રો પણ તેમની સાથે જોડાયા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. ત્યારબાદ તમામે મળીને પાર્ટી કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ દરમિયાન યુવતીને કેફી અથવા નશીલું પીણું આપવામાં આવ્યું હોવાના આક્ષેપો થયા છે. યુવતી દ્વારા પોલીસ સમક્ષ આપવામાં આવેલા નિવેદનના આધારે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
કેફી પીણું પીધા બાદ લથડી યુવતીની તબિયત
પોલીસે આપેલી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, પાર્ટી દરમિયાન યુવતીએ વધુ પ્રમાણમાં દારૂનું સેવન કરી લીધું, ત્યારબાદ તેની તબિયત લથડવા લાગી હતી. સ્થિતિ ગંભીર બનતાં યુવક અને તેના મિત્રો યુવતીને પોતાની કારમાં મુંબઈથી સુરત તરફ લઈ જવા નીકળ્યા હતા. જોકે વાપી નજીક પહોંચતા યુવતીની તબિયત વધુ બગડતાં તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.
યુવતી પર સામુહિક દુષ્કર્મની આશંકા
યુવતીની તબિયત લથડતા તેને વાપીને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવી હતી. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન હોસ્પિટલના તબીબોને યુવતીના શરીર ઉપર શંકાસ્પદ ઈજાના નિશાન મળી આવ્યા હતા. મામલાની ગંભીરતાને જોતા હોસ્પિટલના તબીબોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. હોસ્પિટલ પહોંચીને પોલીસે પીડિત યુવતીનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. પોલીસ હાલ એ તપાસ કરી રહી છે કે યુવતી સાથે સામુહિક દુષ્કર્મ થયું હતું કે કેમ? તબીબ તપાસ અને મેડિકલ રિપોર્ટ બાદ જ આ હકીકત સામે આવશે તેવું પોલીસનું કહેવું છે.
બે આરોપી સાત દિવસના રિમાન્ડ પર
આ કેસમાં પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. સુરતના કાપડના વેપારી ફરીદ વાહીદ પોઠીયાવાલા અને વડોદરાના બિલ્ડર સફાન ઝફર શેખનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજુ કર્યા હતા, જ્યાં કોર્ટે બંને આરોપીઓના સાત દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
અન્ય ત્રણ આરોપીઓ વાપીથી ફરાર
પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે, ઘટનામાં સંડોવાયેલા અન્ય ત્રણ યુવકો વાપીમાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસ દ્વારા તેમની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. મુંબઈથી વાપી અને ત્યારબાદ અન્ય સ્થળોએ આરોપીઓની અવરજવર તથા સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ સીસીટીવી ફૂટેજ, વાહન અને અન્ય ઉપલબ્ધ પુરાવાઓ પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા પર સાવધાન રહેવા પોલીસની અપીલ
આ સમગ્ર ઘટનાએ સોશિયલ મીડિયા અને વર્ચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં બનતા નવા સંબંધો અંગે પણ સાવચેતીનો સંદેશ આપ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ સહિતના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર બનેલા સંબંધોમાં વ્યક્તિની સંપૂર્ણ ઓળખ અને વિશ્વસનીયતા જાણ્યા વિના એકાંત સ્થળે મળવું કે અજાણ્યા લોકો સાથે પ્રવાસ કરવો જોખમી બની શકે છે. જોકે આ કેસમાં ચોક્કસ શું બન્યું હતું અને કોની કેટલી સંડોવણી હતી તે પોલીસ તપાસ તથા મેડિકલ અને અન્ય પુરાવાઓ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. સોશિયલ મીડિયા પર અજણ્યા લોકો સાથે પરિચય કેળવતા પહેલા ધ્યાન રાખવા પોલીસે પણ અપીલ કરી છે.
સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે યુવતીના માતા-પિતાને વાપી બોલાવી તેમને હકીકતથી અવગત કરાવ્યા હતા. પુત્રી સાથે બનેલી ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનો માટે પણ આઘાતજનક સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. હાલ યુવતીની સારવાર અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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