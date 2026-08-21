અમદાવાદ: નરોડામાં નિર્માણાધીન સાઇટ પર સગીરાને ધક્કો મારનારા બે આરોપી ઝડપાયા, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના
નવી બાંધકામ સાઇટ પર પોતાના માતા-પિતાને ટિફિન આપવા માટે ગયેલી સગીરાને ત્રણ યુવકોએ ધક્કો માર્યો હતો.
Published : August 21, 2026 at 1:05 PM IST
અમદાવાદ: નરોડા-મુઠિયા વિસ્તારમાં આવેલી એક નિર્માણાધીન સાઇટ પર સગીરાને 10મા માળેથી ધક્કો મારનારા બે આરોપી ઝડપાયા છે જ્યારે મુખ્ય આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે.
સગીરાને 10મા માળેથી ધક્કો મારનારા આરોપી ઝડપાયા
અમદાવાદના નરોડા-મુઠિયા વિસ્તારમાં શ્યામ ઉપવન નામની નવી બાંધકામ સાઇટ બની રહી છે. 17 ઓગસ્ટના રોજ આ સાઇટ પર પોતાના માતા-પિતાને ટિફિન આપવા માટે ગયેલી સગીરાને ત્રણ યુવકોએ રોકી મોબાઇલ નંબર આપવા દબાણ કર્યું હતું. સગીરાએ ઇનકાર કરતા તેની સાથે બળજબરી કરી છેડતી કર્યા બાદ લિફ્ટ માટેની ખાલી જગ્યામાં તેને ધક્કો માર્યો હતો. આ ઘટનામાં સગીરા ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થતા તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.
ACP વી.એન. યાદવે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના 17 ઓગસ્ટના બપોરે આશરે પોણા બારથી 12 વાગ્યા વચ્ચે મુઠિયા ગામ વિસ્તારમાં આવેલી શ્યામ ઉપવન નામની નવી બાંધકામ સાઇટ પર બની હતી. સગીરાના માતા-પિતા ત્યાં મજૂરી કામ કરતા હોવાથી તે તેમને ટિફિન આપવા માટે ગઇ હતી. ટિફિન આપીને પરત ફરતી વખતે 10મા માળે રાહુલ નામના યુવકે તેને રોકી પોતાનો મોબાઇલ નંબર આપ્યો હતો અને ફોન કરવા માટે કહ્યું હોવાનું પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. સગીરાએ ઇનકાર કરતાં તેની સાથે રહેલા સુરેશ અને દિનેશ સહિત ત્રણેય યુવકોએ બળજબરી કરી હોવાનો આરોપ છે.
ACPના જણાવ્યા અનુસાર, ત્રણેયે સગીરાને ઊંચકીને સીડીની નજીક આવેલી લિફ્ટની ખાલી જગ્યામાં ધકેલી દીધી હતી. સગીરા નીચે પટકાતાં તેના ચહેરા અને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ગંભીર ઇજાઓ તેમજ અનેક ફ્રેક્ચર થયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. હાલ તેની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ત્રણેય આરોપી રાજસ્થાનના બાંસવાડા જિલ્લાના રહેવાસી છે અને તેઓ પણ આ જ નિર્માણાધીન સાઇટ પર મજૂરી કામ કરતા હતા. સગીરા પોતાના માતા-પિતાને ટિફિન આપવા માટે અવારનવાર સાઇટ પર આવતી હોવાથી તે આરોપીઓને ઓળખતી હોવાનું પણ પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
નરોડા પોલીસે આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. ઘટનાના પગલે આરોપીઓ અલગ-અલગ દિશામાં ફરાર થઈ ગયા હતા. જોકે, પોલીસની સર્વેલન્સ અને અન્ય ટીમોએ કાર્યવાહી કરીને સુરેશચંદ્ર ચરપોટા અને દિનેશ નિનામા નામના બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. બંને પોલીસ કસ્ટડી અને તપાસ હેઠળ છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, રાહુલ ડોડીયાની શોધખોળ અને ધરપકડ માટે કાર્યવાહી ચાલુ છે. આરોપીઓનો અગાઉનો કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ છે કે નહીં તે સહિત અન્ય મુદ્દાઓ પર પણ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: