ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે બંનેને અટકાયતમાં લીધા છે, જ્યારે ટિપ્સ આપનાર વ્યક્તિને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 9:10 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે શખ્સોને પોલીસે બાતમીના આધારે ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા બંને આરોપીઓને ત્રીજો શખ્સ ટિપ્સ આપતો હતો. પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે બંનેને અટકાયતમાં લીધા છે, જ્યારે ટિપ્સ આપનાર વ્યક્તિને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે.

ભાવનગર શહેરના પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તારમાં મિત્રની ટિપ્સના આધારે બે આરોપીઓએ બે મકાનોમાં ચોરી કરી હતી. એલસીબી (લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ) પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન બાતમી મળતાં તેમણે આરોપીઓને ઝડપી લીધા અને તેમની પાસેથી લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ તથા રોકડ કબ્જે કર્યા. જોકે ટિપ્સ આપનાર વ્યક્તિ હજુ પકડાયો નથી.

ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે ક્યાંથી પકડ્યા?

ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી કે અગાઉ ઘરફોડ ચોરીના કેસમાં પકડાયેલા બે શખ્સો વાદીલાના નાળાથી ડાબી તરફ, આરસીસી રોડ બાજુ, રેલવે ટ્રેકની સામે મસ્તરામ બંગ્લોઝની સામે જાહેર રોડ પર સ્કૂટર લઈને ઊભા છે. પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી, તપાસ કરતાં આરોપીઓ મુદ્દામાલના પુરાવા આપવામાં અસમર્થ રહ્યા. વધુ પૂછપરછમાં ચોરીનો ભેદ ખુલ્યો.

ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ભાવનગરમાં બે ઘરફોડ ચોરી કરનારા બે આરોપીઓ ઝડપાયા: 11.31 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

મિત્રની ટિપ્સ પર ચોરી

પકડાયેલા બંને આરોપીઓ ઇમરાન ઉર્ફે બાંદા વાહિદભાઈ યુસુફભાઈ ચૌહાણ (રાણપુર ગામનો રહેવાસી) અને સીદીક અનવરહુસેન શેખ (ભાવનગરનો રહેવાસી) ની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે મિત્ર કાર્તિક કિશોર બારૈયાએ ટિપ્સ આપી હતી. ૧૪ દિવસ પહેલાં મસ્તરામ બાપાના મંદિર પાસેની સોસાયટીમાં બંધ મકાનમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી વેચાણ માટે લાવ્યા હતા. ચાર મહિના પહેલાં પણ કાર્તિકની ટિપ પર એક મકાનમાં ચોરી કરી અમદાવાદમાં વેચાણ કર્યું હતું અને ૫ લાખમાંથી ૨.૫ લાખ સીદીકને આંગડિયાથી મોકલ્યા હતા.

પોલીસે જપ્ત કરેલો મુદ્દામાલ

એલસીબી પોલીસે ઇમરાન ઉર્ફે બાંદા અને સીદીક અનવરહુસેનને ઝડપી લીધા છે, જ્યારે ટિપ્સ આપનાર કાર્તિક કિશોરભાઈ બારૈયાને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે. પોલીસે 41 પ્રકારની વસ્તુઓ (સોના-ચાંદીના દાગીના, મોબાઇલ, સ્કૂટર વગેરે) સહિત કુલ 11,31,050 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. આ મુદ્દામાલ બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં આગળની કાર્યવાહી માટે સોંપવામાં આવ્યો છે.

આ કાર્યવાહીથી ભાવનગર એલસીબી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.

