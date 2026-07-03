પ્રભાસ પાટણમાં ખુલ્લી ગટરો બની જીવલેણ, પિતા બે બાળકો સાથે ગટરમાં પડ્યા
વોર્ડ નંબર 2માં રાત્રી દરમિયાન પેસેન્જર રીક્ષા ખુલ્લી ગટરમાં ખાબકી, CCTV કેમેરામાં કેદ થયેલી ઘટના બાદ સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
Published : July 3, 2026 at 1:50 PM IST
ગીર સોમનાથ : પ્રભાસ પાટણના ગુલાબનગર વિસ્તારમાં ખુલ્લી ગટરોના કારણે સર્જાતા અકસ્માતોની શ્રેણી વચ્ચે વેરાવળ-પાટણ સંયુક્ત નગરપાલિકાની કામગીરી ફરી એકવાર સવાલોના ઘેરામાં આવી છે. વોર્ડ નં. 2માં રાત્રિના સમયે એક પેસેન્જર રીક્ષા ખુલ્લી ગટરમાં ખાબકતાં ભારે અફરાતફરી મચી હતી. સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. સદનસીબે રીક્ષામાં ડ્રાઇવર સિવાય અન્ય કોઈ મુસાફર ન હોવાથી મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.
અકસ્માત બાદ રીક્ષા ચાલક ભારે મુશ્કેલીથી ગટરમાંથી બહાર આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને રાહદારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ રીક્ષાને ગટરમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં ભય અને રોષનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે વોર્ડ નં. 2માં એક જ દિવસમાં આ બીજી અકસ્માતની ઘટના બની છે. આ પહેલાં બપોરના સમયે રેમ્બો સ્કૂલ નજીક એક પિતા પોતાના બે બાળકોને સાયકલ પર ઘરે લઈ જઈ રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ પણ ખુલ્લી ગટરમાં ખાબક્યા હતા. બંને અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ વારંવાર બની રહેલી આવી ઘટનાઓ નાગરિકોની સુરક્ષા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરી રહી છે.
ગુલાબનગર, સાઈન કોલોની અને પ્યાદા કોલોની સહિતના વિસ્તારોમાં લાંબા સમયથી ખુલ્લી ગટરો સ્થાનિકો માટે જોખમરૂપ બની રહી છે. વરસાદી સિઝનમાં પાણી ભરાઈ જતા ગટરો દેખાતી ન હોવાથી અકસ્માતનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ રહી છે, જ્યારે વાસ્તવિક સ્થિતિ અત્યંત ચિંતાજનક છે.
એક જ દિવસમાં બનેલી બે અકસ્માતની ઘટનાઓ બાદ સ્થાનિકોએ ખુલ્લી ગટરો પર તાત્કાલિક ઢાંકણાં મૂકવા, જોખમી સ્થળોએ સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઉભી કરવા અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જો સમયસર યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો ભવિષ્યમાં કોઈ મોટી જાનહાનિ સર્જાય તેવી સંપૂર્ણ શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.
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