નિકોલના 1.66 કરોડ ચોરી કેસમાં નવો વળાંક: પોલીસ અધિકારીઓ કોર્ટમાં હાજર, 29 મેના રોજ થશે વધુ સુનાવણી

జిల్లా న్యాయాలయ - అమదావాద (గ్రామ్ย)
Published : May 25, 2026 at 3:39 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં નોંધાયેલા 1 કરોડ 66 લાખ રૂપિયાની ચોરીના કેસમાં હવે મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. કેસમાં આરોપી તરીકે સામે આવેલી સેલ્સગર્લ હર્ષિદા શેટ્ટીએ તપાસ કરી રહેલા પોલીસ અધિકારીઓ સામે જ ગંભીર આક્ષેપો કરતાં મામલો વધુ ચર્ચામાં આવ્યો છે.

હર્ષિદા શેટ્ટી દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે પોતાની ધરપકડ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની પ્રક્રિયાનું યોગ્ય પાલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. સાથે જ પોતાના ખાનગી રૂપિયા, દાગીના અને અન્ય વ્યક્તિગત સામાન પણ પોલીસ દ્વારા લઈ લેવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.

આ સમગ્ર મામલે આજે નિકોલ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તેમજ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીએસઆઇ કોર્ટ સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા. પોલીસ પક્ષ દ્વારા કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે સંબંધિત કેસમાં વિગતવાર જવાબ અને જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે વધુ સમયની જરૂર છે. જેના આધારે કોર્ટ પાસે સમય માંગવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસ તરફથી એડવોકેટ ઈશ્વર દેસાઈએ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, સંપૂર્ણ કાર્યવાહી કાયદેસરની પ્રક્રિયા મુજબ કરવામાં આવી છે. કેસ સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો, કાર્યવાહીનો રેકોર્ડ અને જરૂરી પુરાવા આગામી સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. હાલમાં સમગ્ર મુદ્દે વિગતવાર જવાબ તૈયાર કરવા માટે થોડો સમય જરૂરી છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ અને કાર્યવાહી અંગે જે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે તેનો યોગ્ય જવાબ કોર્ટ સમક્ષ પુરાવા સાથે આપવામાં આવશે. તપાસ દરમિયાન તમામ નિયમો અને પ્રક્રિયાનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે.

બીજી તરફ હર્ષિદા શેટ્ટી તરફથી કરવામાં આવેલા આક્ષેપોને લઈને કોર્ટ સમક્ષ વિવિધ મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ધરપકડ પ્રક્રિયા, મહિલા આરોપી સાથેની કાર્યવાહી અને જપ્ત કરાયેલા મુદ્દામાલને લઈને પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

કોર્ટ દ્વારા બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ નિકોલ પીઆઇ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીએસઆઇને આગામી 29 મેના રોજ તમામ સંબંધિત પુરાવા, દસ્તાવેજો અને કાર્યવાહીનો રેકોર્ડ સાથે હાજર રહેવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.હવે 29 મેના રોજ થનારી આગામી સુનાવણીમાં કોર્ટ સમગ્ર મુદ્દે વધુ વિગતવાર સુનાવણી હાથ ધરશે.

