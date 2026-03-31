માતાની હત્યા કેસમાં મોટો વળાંક: આજીવન સજાવાળા દોષિતને હાઇકોર્ટથી રાહત

ગુજરાત હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદો આપતા નોંધ્યું છે કે આ કેસ “મર્ડર” નહીં પરંતુ અચાનક થયેલા ઝઘડાનું પરિણામ છે.

Published : March 31, 2026 at 4:31 PM IST

અમદાવાદ: ભાવનગરમાં સગી માતાની હત્યા કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની વળાંક આવ્યો છે. વર્ષ 2016માં ભાવનગર સેશન્સ કોર્ટે આરોપી પુત્રને IPC 302 હેઠળ દોષિત ઠેરવી આજીવન કારાવાસની સજા ફટકારી હતી. જોકે હવે ગુજરાત હાઇકોર્ટે આ ચુકાદામાં ફેરફાર કરતા આરોપીને મોટી રાહત આપી છે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદો આપતા નોંધ્યું છે કે આ કેસ “મર્ડર” નહીં પરંતુ અચાનક થયેલા ઝઘડાનું પરિણામ છે. કોર્ટે માન્યું કે આરોપી પાસે પોતાની માતાની હત્યા કરવાનો કોઈ પૂર્વ ઇરાદો નહોતો, જેના આધારે IPC 302ને બદલે IPC 304 (ભાગ-1) હેઠળ ગુનો ગણાવ્યો છે.

કેસની વિગત મુજબ, આરોપી યુવક અને તેની 60 વર્ષીય માતા વચ્ચે ચા પીવા અને ઘરકામને લઈને ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડો ઉગ્ર બનતાં યુવકે ગુસ્સામાં આવી સ્થળ પરથી મળેલા દસ્તા વડે માતાના માથામાં ઘા કર્યો હતો. ગંભીર ઇજાઓને કારણે મહિલાનું હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું.

આ ઘટનામાં સૌથી મહત્વની બાબત એ રહી કે યુવકના પિતાએ જ પોતાના પુત્ર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદી પિતાએ આરોપીને ઘટના બાદ દસ્તા સાથે ભાગતા જોયો હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. કેસમાં નજરે જોનારા સાક્ષીઓ પણ હતા, જેના આધારે સેશન્સ કોર્ટે આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.

ભાવનગર સેશન્સ કોર્ટે 15 સાક્ષીઓ અને 25 પુરાવાઓના આધારે આરોપીને આજીવન સજા ફટકારી હતી. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું હતું કે આરોપીનો સ્વભાવ ઝઘડાળુ અને ગુસ્સાવાળો છે, જે ઘટનાને ગંભીર બનાવે છે.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મુજબ, મહિલાનું મૃત્યુ ગંભીર આઘાત અને હેમરેજના કારણે થયું હતું. જોકે, હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે આ ઘટના પૂર્વનિયોજિત નહોતી અને આરોપીએ હથિયાર પણ સ્થળ પરથી જ લીધું હતું. બંને વચ્ચે કોઈ વ્યક્તિગત દુશ્મનાવટ પણ સાબિત થઈ નથી.

આથી હાઇકોર્ટે આ ગુનાને “સાપરાધ મનુષ્યવધ” ગણાવ્યો છે, જે IPC 304 (ભાગ-1) હેઠળ આવે છે. આ કલમ હેઠળ મહત્તમ 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે.

મહત્વનું એ છે કે આરોપી પહેલેથી જ 11 વર્ષથી વધુ સમય જેલમાં વિતાવી ચૂક્યો છે. આથી, જો તેના વિરુદ્ધ કોઈ અન્ય ગુનો બાકી ન હોય, તો તેને જેલમુક્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

અરજદારના વકીલ પી.વી. પટાળીયાએ દલીલમાં જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના અચાનક ઉદ્ભવેલા ઝઘડાનું પરિણામ હતી અને તેમાં કોઈ પૂર્વ ઇરાદો નહોતો. હાઇકોર્ટે આ દલીલને માન્ય રાખી આરોપીને રાહત આપી છે.

