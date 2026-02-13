એર હોસ્ટેસની નોકરી, લાખોનો પેકેજ છોડી તુર્કીની સન્યાસી જોવા મળી જૂનાગઢના મહાશિવરાત્રી મેળામાં

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 10:13 AM IST

Updated : February 13, 2026 at 10:25 AM IST

જૂનાગઢ: દર વર્ષે મહાશિવરાત્રીનો મેળો દેશભરમાં માત્ર જૂનાગઢમાં ભવનાથ તળેટીમાં જ યોજાય છે. હાલ ચાલી રહેલા મહાશિવરાત્રી મેળામાં ગુજરાત તેમજ અન્ય રાજ્યના અનેક સાધુ સંતો આવી પહોંચ્યા છે. તુર્કીની એક એરહોસ્ટેસ પણ સંન્યાસી બની ભવનાથમાં ઇશ્વરની ભક્તિ કરી રહી છે. તુર્કીની આ મહિલા સાધ્વી શિવરાત્રીના મેળામાં પ્રથમ વખત ભવનાથ આવી છે. આ દરમિયાન ETV ભારતે એરહોસ્ટેસમાંથી સન્યાસી બનેલી માર્ગ્યુરેટ પુરી સાથે વાતચીત કરી હતી.

મહાશિવરાત્રીનો મેળો અને સનાતન ધર્મ પરંપરા શા માટે વિશ્વમાં આજે પ્રસિદ્ધ છે તેનું જીવતું જાગતું અને ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત તુર્કીથી આવેલી માર્ગ્યુરેટ પુરીએ આપ્યું છે. તુર્કીમાં એરહોસ્ટેસ જેવી પ્રતિભાશાળી નોકરી કરતી અને ખૂબ સારું કમાતી મહિલા સનાતન ધર્મ અને તેની પરંપરાઓથી પ્રભાવિત થઈ પોતાની નોકરી દરમિયાન ચારથી પાંચ વખત પ્રવાસી તરીકે ભારત આવી હતી. આ દરમિયાન તેણે સનાતન ધર્મની પરંપરા પ્રત્યે થોડી વિગતો પ્રાપ્ત કરી. આ વિગતો એટલી ઊંડાણ પૂર્વકની પ્રાપ્ત કરી કે તે અંતિમ વખત જ્યારે ભારતમાં પ્રવાસી તરીકે આવ્યા ત્યારે શંભુ પંચ દશનામ આહવાન અખાડાના સન્યાસી તરીકે સન્યાસ પ્રાપ્ત કર્યો અને તુર્કી એરલાઇન્સની નોકરી છોડીને ભારતમાં સન્યાસી તરીકે જીવન શરૂ કર્યું. આજે આ મહિલા સાધ્વી મહાશિવરાત્રી મેળામાં આવી પહોંચી છે. તેમનો આ પહેલો મહાશિવરાત્રી મેળો છે પરંતુ બે દિવસમાં ગિરનાર અને કુદરત પ્રત્યેનો તેમનો અનુભવ ખરા અર્થમાં જીવને શિવ બનાવે છે તેવું આહલાદક ધાર્મિક અને સમર્પિત ભાવના સાથેનું વાતાવરણ તેમને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે.

માર્ગ્યુરેટ પુરીએ સન્યાસને લઇને આપી વિગત

પંચ દર્શનામ આહવાન અખાડાના સન્યાસી માર્ગ્યુરેટ પુરીએ સનાતન ધર્મ અને તેની પરંપરાઓને લઈને ખૂબ જ વિગતે વાત કરી છે. આજથી પાંચ વર્ષ પહેલા જ્યારે તે ભારતમાં એક પ્રવાસી તરીકે આવ્યા હતા ત્યારબાદ તેમની ભારતની પ્રવાસી તરીકેની છેલ્લી યાત્રા મહાકુંભ મેળા 2025માં થઈ જ્યાં તેમણે સંસારની તમામ મોહ માયા સત્તા સંપત્તિ અને લગાવ છોડીને આહવાન અખાડાના સંન્યાસી તરીકે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. આ પૂર્વે તેઓ આઠ વર્ષ સુધી તુર્કી એર લાઈન્સમાં એરહોસ્ટેસ તરીકે 8 વર્ષ સેવાઓ આપી ચૂક્યા હતા. ગિરનાર અને મહાદેવની અનુભૂતિને લઈને તેમણે તેમનો અનુભવ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે કુદરતની આ અદભુત શક્તિ અને તેનો અનુભવ શબ્દોમાં વર્ણન કરવો ખૂબ મુશ્કેલ છે. કોઈ પણ પ્રકારની હકારાત્મક ખુશી જીવનનો એક થોડોક ભાગ છે પરંતુ ત્યાર પછી જીવનમાં ઈશ્વરની અનુભૂતિ આ તમામ ખુશીઓથી ઉપર જોવા મળે છે જેનો અનુભવ તેમણે બે દિવસ દરમિયાન મહા શિવરાત્રી મેળામાં ભવનાથ ખાતે કર્યો છે.

હું જન્મેથી તુર્કીય પણ ભારત મારા હૃદયનો દેશ

માર્ગ્યુરેટ પુરી પોતે જન્મથી તુર્કીય છે પરંતુ તેમણે તેના હૃદયના દેશ તરીકે ભારતને વર્ણવ્યું છે. આજથી 15 વર્ષ પૂર્વે એરહોસ્ટેસની નોકરી કરતા પહેલા તેમણે તુર્કીમાં યોગને લઈને કેટલીક વિગતો પ્રાપ્ત કરી અને યોગ કરવાનું શરૂ કર્યું. અંતે યોગ સનાતન ધર્મની સૌથી સબળી બાજુ છે તેવું તેના ધ્યાન પર આવતા તેમણે સનાતન ધર્મ પ્રત્યે ખૂબ લાગણી ઊભી થઈ. તેઓ આજે પણ માને છે કે ભગવાનને નહીં પરંતુ તેની અનુભૂતિને અનુભવવી જોઈએ જે જગતની સર્વશ્રેષ્ઠ ઊર્જા કોઈ પણ જીવને આપે છે. હું આજે ખૂબ ખુશ છું કે મને પંચ દશનામ આહવાન અખાડામાં સંન્યાસી તરીકે સ્થાન મળ્યું. તમે એક ધર્મ અને તેની પરંપરાને જો શીખવા માંગતા હો તો કોઈ પણ અખાડાની પરંપરા આજે પણ શ્રેષ્ઠ છે અને એટલા માટે જ તેમણે આહવાન અખાડાના સન્યાસી તરીકે જીવન જીવવાનો નિર્ણય કર્યો.

ધર્મની ભાવના આજે પણ સર્વ શ્રેષ્ઠ

કોઈપણ વ્યક્તિ માટે તેના ધર્મની ભાવના સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. મહાકુંભ મેળા બાદ મહાશિવરાત્રી મીનીકુંભ તેમના માટે પહેલો અનુભવ હતો. અખાડા પરિવારમાં સામેલ થયા બાદ સનાતન ધર્મની પૂજા વિધિથી મેળામાં ધૂણો ધખાવ્યો છે. પાંચ દિવસ દરમિયાન ભવનાથ તળેટીમાં આવતા નાગા સન્યાસીઓમાં કોઈ એક શિવના રૂપે સન્યાસી મેળામાં હાજર હોય છે જેનો સ્પર્શ દર્શન અને અનુભૂતિ તેમના માટે અને મેળામાં આવતા કોઈ પણ ભાવિકો માટે જીવનના અસ્મરણીય અનુભૂતિ તરીકે બની જતો હોય છે, જેને કારણે જ મહા શિવરાત્રીના મેળાને શિવ અને જીવના મિલન સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહ્યો છે.

મેળાની વ્યવસ્થાથી પણ થયા અભિભૂત

માર્ગ્યુરેટ પુરીએ મેળાની વ્યવસ્થાને લઈને પણ પોતાનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો. લાખોની સંખ્યામાં આવતા ભાવિકો પાંચ દિવસ સુધી ધુણા ધખાવીને બેસતા નાગા સન્યાસીઓને 24 કલાક ભોજન પ્રસાદ, પીવાનું પાણી, આરોગ્ય અને તમામ પ્રકારની સવલતો જે રીતે ઉભી કરવામાં આવી છે તે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ચમત્કારી લાગી રહે છે, જે જગ્યા પર લોકોના આવવાનું અનુમાન કોઈ કરી ન શકે આવી સ્થિતિમાં મેળાનું આયોજન ખૂબ જ સફળતાથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. મેળામાં આવેલા સન્યાસીઓ અને ભાવીકોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફનો સામનો નથી કરવો પડ્યો જેથી તેઓ પ્રશાસનનો પણ આભાર વ્યક્ત કરે છે.

