ETV Bharat / state

તુલસીશ્યામ નજીક રસ્તા પર સિંહ પરિવારનો અડ્ડો: ત્રણ સિંહણ અને એક સિંહે એસટી બસના મુસાફરોને કરાવ્યાં રોમાંચક સિંહદર્શન

ઉનાથી રાજકોટ જતી પ્રથમ એસટી બસ સામે રસ્તા પર આરામ ફરમાવતો સિંહ પરિવાર; ડ્રાઇવરની સતર્કતાથી મુસાફરો સુરક્ષિત રહ્યા, સમગ્ર ઘટનાક્રમ ETV BHARATના કેમેરામાં કેદ

તુલસીશ્યામ નજીક રસ્તા પર સિંહ પરિવારનો અડ્ડો: ત્રણ સિંહણ અને એક સિંહે એસટી બસના મુસાફરોને કરાવ્યાં રોમાંચક સિંહદર્શન
તુલસીશ્યામ નજીક રસ્તા પર સિંહ પરિવારનો અડ્ડો: ત્રણ સિંહણ અને એક સિંહે એસટી બસના મુસાફરોને કરાવ્યાં રોમાંચક સિંહદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર જંગલમાં વસતા એશિયાટિક સિંહોની સ્વચ્છંદ અવરજવરનો વધુ એક રોમાંચક નજારો ઉના તાલુકાના તુલસીશ્યામ નજીક જોવા મળ્યો છે. તુલસીશ્યામથી ભીમચાસ ફોરેસ્ટ ચેકપોસ્ટ તરફ જતા માર્ગ પર વહેલી સવારે રસ્તાની વચ્ચે ત્રણ સિંહણ અને એક સિંહ આરામ ફરમાવતા જોવા મળ્યા હતા. એ જ સમયે ઉનાથી રાજકોટ જતી પ્રથમ એસટી બસ આ માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહી હતી. બસમાં સવાર મુસાફરોને અચાનક જ નજીકથી સિંહદર્શન થતાં બસમાં રોમાંચ અને ઉત્સુકતાનો માહોલ સર્જાયો હતો.

બસ સિંહ પરિવારની નજીક પહોંચતાં ડ્રાઇવરે વાહનની ગતિ ધીમી કરી હતી અને સંપૂર્ણ સાવચેતી સાથે બસ રોકી હતી. થોડા સમય બાદ ચારેય સિંહો શાંતિપૂર્વક ઊભા થયા અને ધીમે ધીમે રસ્તો છોડીને જંગલ તરફ ખસી ગયા હતા. ત્યારબાદ બસ સુરક્ષિત રીતે પોતાના ગંતવ્ય તરફ આગળ વધી હતી.

તુલસીશ્યામ નજીક રસ્તા પર સિંહ પરિવારનો અડ્ડો: ત્રણ સિંહણ અને એક સિંહે એસટી બસના મુસાફરોને કરાવ્યાં રોમાંચક સિંહદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

ઘટના દરમિયાન બસના ડ્રાઇવરે પ્રશંસનીય સતર્કતા દાખવતાં તમામ મુસાફરોને બસની બહાર હાથ કે શરીરનો કોઈપણ ભાગ બહાર ન કાઢવા તેમજ કોઈપણ પ્રકારનો અવાજ કે હલચલ ન કરવા સૂચના આપી હતી. ડ્રાઇવરની સમજદારી અને મુસાફરોના સહકારને કારણે સમગ્ર ઘટના કોઈપણ અનિચ્છનીય બનાવ વિના શાંતિપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ હતી.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ભીમચાસ ફોરેસ્ટ ચેકપોસ્ટ વહેલી સવારે ઉનાથી રાજકોટ જતી પ્રથમ એસટી બસ પસાર થયા બાદ (સવારે ૬ વાગ્યે ખુલ્લી અને રાત્રે ૯ વાગ્યે બંધ) ખુલ્લી કરવામાં આવે છે, જ્યારે સાંજના સમયે ચેકપોસ્ટ બંધ કરી દેવામાં આવે છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન જંગલમાં ઠંડક, હરિયાળી અને મચ્છરોના વધતા ત્રાસને કારણે સિંહ સહિતના વન્યપ્રાણીઓ ઘણી વખત ખુલ્લા રસ્તાઓ પર આવી આરામ કરતા અથવા લટાર મારતા જોવા મળે છે. ખાસ કરીને વહેલી સવારે અને સાંજના સમયે આવા દૃશ્યો વધુ જોવા મળતા હોવાનું સ્થાનિકો જણાવે છે.

આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો ETV BHARATના ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સંવાદદાતા ધર્મેશ જેઠવા દ્વારા પોતાના મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવ્યો હતો. વીડિયોમાં રસ્તાની વચ્ચે નિરાંતે બેઠેલો સિંહ પરિવાર અને નજીક પહોંચતી એસટી બસ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. બસ નજીક આવતાં સિંહ પરિવાર કોઈપણ પ્રકારની આક્રમકતા વિના શાંતિથી રસ્તો છોડીને જંગલ તરફ જતો જોવા મળે છે. વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયામાં પણ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને લોકોમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે.

વન વિભાગ દ્વારા સમયાંતરે પ્રવાસીઓ અને વાહનચાલકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે ગીર વિસ્તારમાં સિંહ કે અન્ય વન્યપ્રાણી જોવા મળે ત્યારે વાહનમાંથી નીચે ઉતરવું નહીં, તેમને ખોરાક આપવાનો કે નજીક જવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં તેમજ વન્યજીવોને કોઈપણ પ્રકારની ખલેલ પહોંચાડવી નહીં. વન્યજીવો સાથે સુરક્ષિત અંતર જાળવવાથી માનવ અને વન્યજીવ વચ્ચેનું સહઅસ્તિત્વ વધુ મજબૂત બની શકે છે.

તુલસીશ્યામ વિસ્તાર ગીર જંગલના મહત્વપૂર્ણ વન્યજીવ વિસ્તાર પૈકીનો એક હોવાથી અહીં સિંહોની અવરજવર સામાન્ય માનવામાં આવે છે. તેમ છતાં રસ્તાની વચ્ચે એકસાથે ત્રણ સિંહણ અને એક સિંહ જોવા મળવાની ઘટના મુસાફરો માટે યાદગાર બની રહી હતી. સમગ્ર ઘટનાએ ફરી એકવાર ગીરના એશિયાટિક સિંહોની સ્વચ્છંદ જીવનશૈલી અને માનવ-વન્યજીવ સહઅસ્તિત્વની અનોખી ઝલક રજૂ કરી છે.

TAGGED:

THREE LIONESSES ENCOUNTERED
TULSISHYAM TO BHIMCHAS
LION ENCOUNTERED IN MIDDLE OF ROAD
THREE LIONESSES AND MALE LION
THREE LIONESSES AND MALE LION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.