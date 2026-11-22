ડાકોરમાં ભાવિકોના મહેરામણ વચ્ચે ધામધૂમથી તુલસી વિવાહ યોજાયા, જુઓ VIDEO
વરરાજા બનેલા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીનો વાજતે ગાજતે વરઘોડો નીકળ્યો હતો.
Published : November 22, 2026 at 9:06 AM IST
ખેડા: સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે ધામધૂમથી તુલસી વિવાહ યોજવામાં આવ્યા હતા. વરરાજા બનેલા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીનો વાજતે ગાજતે વરઘોડો નીકળ્યો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં જાનૈયા બની ભાવિકો જોડાયા હતા. મંદિર ખાતે ભગવાનના મંગળગીતો અને મંત્રોચ્ચાર સાથે તુલસીજી સાથે વિવાહ યોજાયા હતા. પ્રબોધની એકાદશીના પવિત્ર દિવસે ડાકોરના ઠાકોર રાજાધિરાજ શ્રી રણછોડરાયજી ભગવાને વરરાજા બનીને તુલસીજી સાથે વિવાહ કર્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ ભગવાનના વિવાહમાં જોડાઈને ધન્યતા અનુભવી હતી.
રાજાધિરાજનો નીકળ્યો ભવ્ય વરઘોડો
ભગવાન રણછોડરાયજીને સવારે પંચામૃત સ્નાન બાદ આયુધ, અલંકાર તેમજ આભૂષણ ધરી વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો. સાંજે ઉત્થાપન આરતી પછી ઠાકોરજી વરરાજા બનીને પાલખી પર બિરાજમાન થઈ લક્ષ્મીજી મંદિર ગયા હતા. જ્યાંથી ઠાકોરજીનો વાજતે ગાજતે ભવ્ય વરઘોડો નીકળ્યો હતો. બેન્ડવાજા, ભવ્ય આતશબાજી સાથે ભાવિકોને ઠાકોરજીના જાનૈયા બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. વરઘોડો નગરના નિયત રૂટ પર થઈને શ્રી લક્ષ્મીજીના મંદિરેથી બોડાણા મંદિર થઈને નિજ મંદિર પહોંચ્યો હતો.
તુલસીજી સાથે વિવાહ યોજાયા
ઠાકોરજીનો વરઘોડા મંદિર પહોંચતા મંદિરમાં અલગ અલગ કુંજમાં બિરાજમાન તુલસીજી સાથે વિવાહ યોજવામાં આવ્યા હતા. ભગવાનના મંગળગીતો અને વૈદિક મંત્રોચ્ચારો સાથે તુલસીજી સાથે વિવાહ થયા હતા. જ્યાં ભાવિકો દ્વારા કન્યાદાન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ ભગવાનના વિવાહમાં જોડાઈને ધન્યતા અનુભવી હતી.
વૈષ્ણવો કન્યાદાનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે: પૂજારી
મંદિરના પૂજારી સંજય સેવકે જણાવ્યું હતું કે, આજનું આ પર્વ દેવઉઠી એકાદશી પ્રબોધની એકાદશી તરીકે ઉજવાય છે. કારતક સુદ એકાદશી દેવઉઠી એકાદશી કહેવામાં આવે છે. ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી આ પર્વ ઉજવાઈ રહ્યું છે. જેને તુલસી વિવાહ કહેવાય છે. અનાદી કાળમાં એવું હતું કે જ્યારે શ્રીકૃષ્ણને શ્રીહરિને વૃંદાનો શ્રાપ હોવાથી શાલિગ્રામ રૂપે થયા હતા. ત્યારબાદ એ શ્રાપનું નિવારણ કરવા સ્વયં શાલિગ્રામે વૃંદ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તે દિવસ જેને તુલસી વિવાહ કહેવાય છે.
પ્રબોધની એકાદશી એટલે દેવઉઠી એકાદશી ક્ષિર સાગરમાં જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાન શયનમાં જાય છે. ચાતુર્માસના ચાર માસ બાદ આજનો દિવસ આસોનો અંત અને કારતકનો પ્રારંભ એમાં દેવઉઠી એકાદશીનું પર્વ રણછોડરાય મંદિરમાં તુલસી વિવાહ તરીકે ઉજવાય છે. સવારે પ્રાત:કાળે મંગળા આરતી ત્યારબાદ પંચામૃત સ્નાન અલંકાર આભૂષણ, ભોગ અને સાંજના સમયે વૈષ્ણવો દ્વારા તુલસીજીનું કન્યાદાન વૈષ્ણવો કરે છે, શ્રીઠાકોરજી જોડે અને કન્યાદાનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રીહરિ વિષ્ણુ ભગવાન સ્વયં વૃંદા સાથે લગ્ન કરે છે. જેને ભક્તો ખૂબ આનંદ અને ઉત્સાહ અને ભાવપૂર્વક ઉજવણી કરે છે.
તુલસી વિવાહ જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે: ભાવિક
ભાવિક ધ્રુવિલ કાબરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે ડાકોર રણછોડરાયજીના દર્શન કરીએ છીએ. અત્યારે તુલસી વિવાહનો દિવસ છે. અહીં આખા વર્ષનો થાક ઉતરી જાય છે. અમે આખું વર્ષ જે મહેનત કરીએ છીએ તેનો થાક અમે અહીંયા રણછોડરાયજીના દર્શન કરી અને ભગવાનના લગ્ન કરાવી અમે થાક ઉતારીએ છીએ. ભાવિક ગોપાલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, તુલસી વિવાહ જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. ખૂબ અદ્ભુત વાતાવરણ છે અહીંયા. ભગવાન બધાની મનોકામના પૂરી કરે છે. ભગવાન સૌનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ રાખે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
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