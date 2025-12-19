ETV Bharat / state

અંકલેશ્વર નજીક NH-48 પર ટ્રક પલટી: ટ્રક નીચે કારનો કચ્ચરઘાણ, છતાં દંપતીનો આબાદ બચાવ

રેસ્ક્યુ ટીમ અને સ્થાનિક લોકોની મદદ ન મળી હોત તો જાનહાની સર્જાત, સદભાગ્યે દંપતીનો આબાદ બચાવ થતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

અંકલેશ્વર નજીક NH-48 પર ટ્રક પલટી
અંકલેશ્વર નજીક NH-48 પર ટ્રક પલટી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 19, 2025 at 1:15 PM IST

ભરૂચ : આજે શુક્રવારે વહેલી સવારે ભરૂચ-અંકલેશ્વર ખરોડ ચોકડી નજીક નેશનલ હાઇવે-48 પર એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. સુરત તરફથી ભરૂચ તરફ આવી રહેલી એક હાઇવા ટ્રક અચાનક બેકાબૂ બની પલટી મારી ગઈ હતી. હાઈવા પલ્ટી મારતા જ તેની સાથે ચાલતી એક કાર તેના નીચે ફસાઈ ગઈ, જેના કારણે કારનો કચ્ચરઘાણ થયો હતો.

NH-48 પર ટ્રક પલટી ગઈ : પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સુરતથી ભરૂચ તરફ જઈ રહેલી હાઇવા ટ્રક ખરોડ ચોકડી નજીક પહોંચી હતી, ત્યારે ડ્રાઇવરે નિયંત્રણ ગુમાવતાં હાઈવે પર પલટી મારી ગઈ હતી. હાઈવાના પલ્ટી મારતા જ પાછળથી આવી રહેલી કાર તેની નીચે દબાઈ ગઈ હતી. અકસ્માતનો અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. કાર સંપૂર્ણપણે ચકનાચૂર થઈ ગઈ, જેના કારણે અંદર બેઠેલા લોકોને બચાવવાનું કાર્ય અત્યંત પડકારજનક બન્યું.

અંકલેશ્વર નજીક NH-48 પર ટ્રક પલટી (ETV Bharat Gujarat)

ટ્રક નીચે કારનો કચ્ચરઘાણ : અકસ્માતની જાણ થતાં જ સ્થાનિક પોલીસ, 108 એમ્બ્યુલન્સ તથા રેસ્ક્યુ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. શરૂઆતમાં કારમાં બેઠેલી મહિલાને બહાર કાઢવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભારે જહેમત બાદ મહિલાને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી. મહિલાને સામાન્ય ઈજાઓ થવા પામી હતી, જેને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.

કારમાં ફસાયેલા દંપતીનો આબાદ બચાવ : મહિલાને બહાર કાઢ્યા બાદ કારમાં ફસાયેલા તેના પતિને બહાર કાઢવા માટે વિશેષ રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. હાઈવા અને કાર વચ્ચે ફસાયેલા પતિને બહાર કાઢવા માટે ક્રેનની મદદ લેવામાં આવી હતી. લગભગ દોઢ કલાક સુધી સતત ચાલેલી રેસ્ક્યુ કામગીરી દરમિયાન બચાવ ટીમે ભારે મહેનત અને કુશળતાપૂર્વક કામગીરી કરી હતી. અંતે પતિને પણ હેમખેમ બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી, જેને પગલે ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. બચાવ ટીમની કામગીરીએ લોકોનું દિલ જીતી લીધું હતું.

અકસ્માતને કારણે નેશનલ હાઇવે-48 પર ભારે ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. બંને તરફ લાંબી વાહનોની કતારો લાગી ગઈ હતી. પોલીસ દ્વારા ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે તાત્કાલિક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. હાઈવા અને અકસ્માતગ્રસ્ત કારને હટાવ્યા બાદ ધીમે ધીમે વાહનવ્યવહાર ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને અકસ્માત અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અકસ્માતનું કારણ હાઈવાના ડ્રાઇવરની બેદરકારી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. જોકે, સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ અકસ્માત ફરી એકવાર હાઇવે પર ઝડપ અને સલામતીના પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.

